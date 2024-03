In Biblioteca e nei quartieri di Alba... “Una storia tira l’altra”

Sabato 9 marzo riprende il calendario di letture animate e laboratori “Una storia tira l’altra”, a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero”. Il programma si rivolge ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie ed è realizzato nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.

Fino a dicembre, ogni settimana, la Biblioteca civica o i quartieri cittadini ospitano un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce. Il programma vede alternarsi i volontari lettori Nati per Leggere, le narratrici Paola Cencio e Giovanna Stella e le esperte del team di pet-therapy Le2Impronte affiancate a quelle dell’associazione Istinto&Psiche.

Le prime due letture in calendario:

- sabato 9 marzo 2024, alle ore 10.30, al salone polifunzionale di viale Masera (quartiere Masera) "Il mondo a colori”, lettura a cura di istinto&Psiche e Le2impronte accompagnata da un simpatico cagnolino: di che colore è il tuo mondo? E quello degli altri? I colori sono uguali per tutti? Scopriremo insieme un mondo di colori… al contrario. Età consigliata: 3-6 anni

- sabato 16 marzo 2024, alle ore 10.30, in Biblioteca "Papà leggi con me!”, lettura a cura dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte: mezz’ora di storie, filastrocche e racconti da condividere con i papà. Età consigliata: 0-6 anni

Una bella novità sono gli incontri “Un momento per t(h)e”, curati da Giovanna Stella: quattro pomeriggi in Biblioteca, dedicati ai genitori e ai loro pensieri che prenderanno il via giovedì 21 marzo. Dopo la lettura di un albo illustrato che coinvolgerà tutta la famiglia (grandi e piccini), gli adulti saranno guidati a conversare su temi quali l’identità, la parità, l’ambivalenza e la reciprocità e a riflettere quindi in modo diverso sull’essere genitori.

Una tazza di the caldo accompagnerà l’incontro, mentre i bambini presenti verranno seguiti dalle volontarie lettrici Nati per Leggere e potranno ascoltare storie e racconti pensati per loro. Tutte le suggestioni e gli elementi raccolti nel corso dei quattro appuntamenti verranno ripresi in un webinar conclusivo, che fornirà ai partecipanti delle competenze utili per meglio orientarsi nel loro viaggio come genitori.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it nella pagina della Biblioteca.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173 292468 o scrivere alla mail biblioteca@comune.alba.cn.it.