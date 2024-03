Studenti del Baruffi di Ceva a Torino in visita alla Lavazza

Gli studenti in visita alla Lavazza

Nella giornata di martedì 20 febbraio le classi del triennio AFM - Corso Amministrazione-Finanza e Marketing e la terza liceo dell’Istituto Superiore “G. Baruffi” di Ceva hanno partecipato alla visita guidata presso il Museo Lavazza di Torino.

Grazie a un approccio diretto, caratterizzato dal confronto tra alunni e azienda, e a un percorso che prevede domande stimolo, curiosità e attività multimediali, gli studenti hanno goduto di un’esperienza immersiva il cui focus è stato l’osservazione dell’evoluzione della storia dell’azienda, l’analisi dei meccanismi di comunicazione-marketing dietro al marchio Lavazza e la comprensione dei valori di sostenibilità che guidano l’impresa torinese.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le visite aziendali esprimono esperienze di valore nei percorsi orientativi post diploma e che l’osservazione del contesto aziendale rappresenta un punto di fondamentale importanza nei processi formativi.

Grazie a questa mattinata, gli alunni hanno goduto di un prezioso momento in cui hanno compreso come le aziende possono “fare impresa”, attraverso l’osservazione di tutte le fasi che portano alla produzione e alla costruzione di un prodotto, e di come ciò si possa attuare perseguendo valori di competenza ed eticità.