Arte solidale: donate oltre cento opere all’ASL Cn2 per la ricerca e la formazione [FOTO]

L'arte si unisce alla causa della ricerca e della formazione, offrendo un contributo prezioso alla comunità.

Questa mattina, presso l'Auditorium dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero", si è svolta la seconda fase dell'evento "Artisti per la Ricerca", che prevedeva la consegna delle opere da parte degli autori.

Un totale di 93 artisti hanno risposto alla chiamata, tra cui 74 non professionisti con 84 opere e 19 artisti professionisti con 29 opere.

In totale, sono state donate 113 opere d'arte visiva, suddivise come segue: 70 dipinti, 16 fotografie, 9 sculture (realizzate in legno, terracotta, ceramica, porcellana, cartone, e gesso), 9 opere materiche di diverso genere (realizzate in legno, fil di ferro, pasta di mais, e tessuti), 5 incisioni, 3 serigrafie, e una pittura digitale.

Prima della consegna delle opere, si è tenuta una panoramica sul ruolo della ricerca e sulla situazione degli studi attivi presso l'ASL Cn2, presentata da Giuliana Chiesa, responsabile SS Progetti, Ricerca e Innovazione.

"Le Asl - ha spiegato - hanno il compito di tutelare la salute dei cittadini residenti attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Tuttavia, la ricerca e la formazione, essenziali per la crescita, sono di competenza delle aziende universitarie. Il denaro erogato per i servizi sanitari non può essere destinato alla ricerca. Per questo motivo, abbiamo voluto sfruttare la partecipazione attiva della comunità locale. La risposta è stata straordinaria, superando ogni aspettativa", spiega Massimo Veglio, direttore generale".

A confermare la generosità del territorio è stata Laura Marinaro, direttore sanitario, che ha commentato: "Avete risposto al nostro invito in tantissimi, ciascuno con le proprie capacità e specificità, tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo, promuovere la salute".

L'obiettivo di "Artisti per la Ricerca" è raccogliere risorse da destinare al fondo aziendale per i progetti di ricerca e formazione.

Gli artisti, professionisti e non, sono stati invitati a partecipare donando volontariamente le proprie opere, senza alcun compenso. La risposta è stata eccezionale, con la partecipazione attiva degli operatori ospedalieri, degli artisti e dei cittadini.

Le opere d'arte donate saranno oggetto di una futura asta benefica, prevista per aprile, con l'aggiudicazione finale dopo circa due settimane. Il ricavato sarà devoluto alle attività di ricerca dell'Azienda Sanitaria.

"La ricerca è un elemento cruciale per tutti noi, e gli artisti hanno cercato di trasformarla in opere visive. Altre opere sono già esposte nel nostro ospedale, prima di tutto la natura che ci circonda, portando la bellezza direttamente nelle stanze dei pazienti. La bellezza contribuisce attivamente al nostro benessere, sono legate indissolubilmente" - commenta Paola Malvasio, direttore medico di presidio.

Il settore della ricerca ha registrato un costante incremento dal 2021 ad oggi, sia per quanto riguarda gli studi attivati, sia per le strutture coinvolte e i pazienti inclusi. “La ricerca rappresenta un'opportunità di crescita fondamentale, che deve essere di qualità”, sottolinea Stefania Crivellari, SS Progetti, Ricerca e Innovazione.

Oltre agli autori delle opere, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento i fotografi dell’associazione MeLanga, l’associazione dei Cavalieri del Roero, la tipografia La Commerciale che ha stampato gli attestati di partecipazione e la Fondazione Nuovo Ospedale che lo ha ospitato.

L’elenco degli artisti che hanno partecipato, in ordine alfabetico (il numero supera i 93 artisti segnalati, poiché alcuni hanno partecipato in modo corale, ndr): Aimale Luciana, Ambrosio Teresio, Avalle Alessandra, Balestra Riccardo, Banzato Umberto, Becchino Paola, Bergamasco Giorgio, Biolatti Michelangelo, Bogetto Laura, Borgogno Ferruccio, Botta Giovanni, Botto Cesare, Bracciotti Michele, Branca Michele, Brondolo Pier Giorgio, Bruna Liliana Maria, Brunettini Barbara, Brunetto Giuseppe, Busso Mauro, Carbone Luigi, Casale Alice, Cauda Giovanni, Cavallino Alice, Cavallo Maria, Cirio Eva, Cirio Sofia, Comino Marilena, Corino Mauro, Cossellu Jlenia, Cravanzola Cristiana, Cuccodoro Alberto, Dalla Costa Francesca, D’Andrea Maurizio, Destefanis Paolo, Drago Sandra, Ferrero Teo, Fidanza Elena, Filigheddu Maria Paola, Galante Manuele, Galizio Giovanna, Gallo Beppe, Garbolino Gabriele Rù, Gatti Carla, Gerbaldo Giovanni Battista (Tino), Ghione Agnese (Graziella), Ghirardo Jacopo, Ghisolfi Carla, Giacobbi Roberta, Giacomini Maria Vittoria, Gioelli Nadia, Giussani Elisabetta, Harari Guido, Kousen Angela Maria, Laurenti Giancarlo, Lavagna Mauro, Malò Giuseppe, Mana Mirella, Mannella Carlo, Matis Albezzano Giuseppe, Mellano Maria Assunta, Milanesio Alessandro, Milazzo Maria Giovanna, Montesi Linda, Moscone Claudia, Nicolello Vincenzo, Oitana Stefano, Parasole Feny, Penna Emiliana, Pennacchia Kevin, Perletto Vincenza, Pezzica Stefano, Pignatelli Paola Maria, Poliafico Giulia, Racca Sara, Ragusa Ignazia, Rivetti Piera, Rivetti Serena, Rocca Clara, Ruffino Marco, Sacchetto Domenica, Sai Marilisa, Semeraro Francesca, Servetti Daniele, Sibona Stefano, Sinatra Alessandro, Sirello Ennio, Sole Patrizia, Somà Ettore, Sterpone Claudia, Torrero Graziella, Tripodi Giovanni, Vaschetto Marialuisa, Vero Andrea, Viale Fabio, Viano Luisa, Viglietti Piergiorgio, Zamperino Gabriella.