Saluzzo, il premio Lia Trucco si evolve e diventa festival

Sono aperte le iscrizioni al Festival Lia Trucco – stare insieme con la musica XI edizione. Quest’anno il Premio Lia Trucco si evolve e diventa Festival Lia Trucco.

Dal 2021 l’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ospita la manifestazione nella propria sede, il centro congressi “Monastero della Stella”.

La manifestazione si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2024.

Le attività del Festival includono:

un campus musicale di tre giorni dedicato all’orchestra di chitarre, rivolto agli studenti delle scuole superiori e dei primi anni dei corsi accademici dei Conservatori;

un concorso solistico riservato agli iscritti al campus delle scuole superiori;

un concorso "junior" per gli studenti delle scuole medie;

tre concerti a ingresso libero.

Al Campus partecipano anche alcuni ragazzi e ragazze più grandi in qualità di “staff”, di supporto all’organizzazione dell’evento: sono studenti che, dopo aver preso parte alle scorse edizioni, continuano a tornare ma con questo nuovo ruolo di responsabilità.

I laboratori di orchestra di chitarre saranno diretti dal M° Giacomo Pomati, diplomato in Direzione d’Orchestra mentre a far parte della Giuria dei concorsi sono stati chiamati i MM° Frédéric Zigante, Salvatore Semeria e Maria Luciani, autorevoli chitarristi, concertisti e docenti di Conservatorio.

La Direzione Artistica è affidata a Beniamino Trucco e Fabio Renda (Duo Renda – Trucco).

Nell’edizione 2023 il solo Campus musicale ha richiamato a Saluzzo 21 chitarristi/e, provenienti da Catania, Aosta, Asti, dalle Province di Cuneo e di Torino. Per la sua unicità e per l'alto profilo della Giuria coinvolta per i Concorsi, questo evento riesce ad essere attrattivo anche per studenti che provengono da più lontano.

La manifestazione ha quindi una ricaduta concreta per le attività di ristorazione ed alberghiere del territorio, aumentando inoltre la visibilità della nostra città.

Il Festival è realizzato con il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e del Comune di Saluzzo, i cui contributi consentono di organizzare un evento di alto profilo artistico e culturale ma con un costo contenuto per i giovani partecipanti, con l’intento di rendere questa esperienza accessibile al maggior numero possibile di studenti interessati.

È stato inoltre richiesto il Patrocinio della Città Di Saluzzo.