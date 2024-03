"Richiesta da 450euro per una corsa in taxi da Garessio a Cuneo, manco fossimo a Montecarlo"

Gentile direttore,

volevo evidenziare un problema che ho avuto nella giornata del 3 marzo tornando dalla Liguria verso Cuneo, transitando dal colle di Nava.

Purtroppo all altezza di Garessio, appena fuori centro, la macchina si e fermata per un'anomalia alla frizione. Ho telefonato al numero verde dell'assistenza (sono coperto per questi problemi) e dopo circa 15 minuti sono stato contattato dal signore del carroattrezzi incaricato, che mi dice aver sede a Ceva; mentre aspettavo che arrivasse, tempo stimato 30 minuti, ho richiamato il numero verde di assistenza della mia assicurazione per prenotare un taxi che mi riportasse a Cuneo (oltre i 50km, mi dice primo operatore, l'assicurazione paga sino a 260 euro).

L'operatore mi chiede dettagli di routine congedandosi e che avrebbe contattato un taxi e mi avrebbe contattato per conferma. Dopo 10 minuti mi ha contattato un secondo collega che, con numero apertura pratica e tutti i dati necessari casca dal pero, con un italiano stentato dice che mi avrebbe fatto richiamare. Dopo 10 minuti terzo operatore mi telefona confermandomi che un taxi sarebbe stato disponibile, unico dettaglio: avrei dovuto pagare di tasca mia 190 euro che, sommati ai 260 dell'assicurazione, portava a un totale di 450 euro da Garessio a Cuneo (circa 80 km, ndr) con la giustificazione della pioggia.

Arrivato il carroattrezzi, persona gentile, che ha provveduto a caricare la macchina rotta, i miei bagagli e me, insieme a tutti i ferri del mestiere sul sedile, e ci ha portati a Cuneo. Forse costa meno a Montecarlo?