Incontro di orientamento per le quinte del "Denina Pellico Rivoira"

Lunedì 26 febbraio le classi di ragioneria dell'Istituto Denina, VA SIA, VB AFM, VC RIM e la VN Servizi commerciali hanno partecipato ad un incontro di Orientamento universitario tenuto dalla Prof.ssa Milena Viassone del dipartimento di Economia e Management dell'Università di Torino che ha presentato i corsi universitari di Economia Aziendale, in particolare della sede di Cuneo.

Commenta Giovanni Brizio, VC RIM: “La docente ci ha illustrato l’offerta formativa del Corso di Studi di Economia Aziendale il quale è formato da un biennio comune a cui segue una caratterizzazione dal terzo anno. Illustrate le materie di studio e relativi CFU del corso, la docente ci ha spiegato le modalità di accesso ai tolc-E necessari per l’ammissione e la conseguente immatricolazione. È stato poi approfondito il Corso di Studi “impresa,management ed economia” della sede cuneese dell’ateneo, sottolineando che vi è anche la possibilità di svolgere l’ultimo anno di studi nella sede di Nizza, ottenendo la doppia laurea. La professoressa Viassone ci ha poi lasciato con due belle considerazioni: la prima dandoci un consiglio per la scelta del nostro futuro, quello di fare qualcosa in cui sappiamo di esser bravi, il secondo suggerimento è invece stato quello di avere un sogno da inseguire, perchè l’unico modo per raggiungere i propri sogni è appunto averne. Ringrazio la docente per le preziose informazioni date e ritengo sia stato un incontro molto utile e chiarificatore, in cui ho personalmente ricevuto informazioni importanti”.