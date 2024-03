Aperte le iscrizioni per il fitwalking "Sulle Strade dei Campioni"

Sono aperte le iscrizioni al Fitwalking “Sulle Strade dei Campioni della 6 e 12 Miglia a passo di Fitwalking, in programma domenica 24 marzo.

Sono stati infatti attivati i punti iscrizione dove acquistare il pettorale al costo di 5 Euro comprensivi di pacco gara, che si ritira come sempre a fine camminata, e ristori (acqua/the) lungo il percorso e all’arrivo.

Non è necessario scegliere all’iscrizione la distanza da percorrere, la manifestazione è ludico-motoria, non è una gara e non serve il certificato medico quindi è adatta a tutti sportivi e non.

Chi pratica Fitwalking troverà il terreno ideale (su asfalto, tutto in piano) per divertirsi mettendosi alla prova, chi cammina ad un’andatura più tranquilla lo potrà comunque fare godendo di un tracciato, la Strada dei Campioni appunto, che si sviluppa nelle campagne e nei frutteti tra Scarnafigi e Lagnasco terreno di allenamento di tanti marciatori italiani e stranieri.

Per gli indecisi dell’ultim’ora sarà comunque possibile iscriversi prima della partenza, la partenza è domenica 24 marzo alle ore 9,45 da Piazza Gallo (Asilo/Palestra comunale).

Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it – tel./whatsapp 338/6151466

PUNTI ISCRIZIONE:

SCARNAFIGI

Tabaccheria/Giornali Piazza Vittorio Emanuele 8

Merceria Solei Piazza Vittorio Emanuele 2

La Caffetteria Corso Carlo Alberto 24

SALUZZO

Slalom Sport Via Gualtieri 16

SAVIGLIANO Patty Sport Via Molinasso 6