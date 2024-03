Savigliano, via al progetto per la redazione dell'Agenda della Mobilità

Rivedere e risolvere concretamente, con imparzialità e visione futura, le criticità quotidiane in materia di traffico, percorribilità, sicurezza ed accessibilità alle realtà commerciali e lavorative, con un occhio alle richieste specifiche dei cittadini. Con questo proposito è partito, a gennaio, il progetto per la redazione dell'Agenda della Mobilità da parte dello studio torinese “Decisio”.



Quest'ultimo è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale di trovare soluzioni di pianificazione e programmazione territoriale sui temi della viabilità e mobilità cittadina, della ciclabilità e dei percorsi pedonali, dei trasporti, delle difficoltà oggettive di parcheggio e fruibilità della città, dell’ambiente, dell’energia e dell’economia.



Il lavoro è partito con una prima fase in cui i tecnici hanno raccolto i dati generali relativi alla realtà di Savigliano sul piano dell'incidentalità e dei flussi viabili (in entrata e uscita ed anche all’interno del concentrico), con incontri e sopralluoghi durati alcuni giorni.



Come da cronoprogramma, martedì 27 febbraio è stato avviato il processo partecipativo che ha coinvolto numerose realtà saviglianesi, che hanno potuto dare il proprio contributo. Sono stati convocati quattro “Tavoli di lavoro e condivisione”, con i componenti del Consiglio Comunale (Maggioranza e Minoranza) e della Giunta, oltre che con la Consulta delle Attività Produttive, le realtà scolastiche, tutte le Consulte legate all’Attività Amministrativa ed i referenti frazionali.



«La scelta di intraprendere questo percorso – spiega l’assessore ai lavori pubblici e viabilità Federica Brizio – si lega alla necessità forte della nostra città di rivedere e risolvere in maniera oggettiva alcune criticità. I tecnici dello studio “Decisio” sono specializzati nella redazione di piani e programmi che promuovono mobilità sostenibile, la ciclabilità e lo sviluppo integrato tra urbanistica e trasporti. Nei loro numerosi progetti hanno collaborato con diverse realtà, facilitando processi di pianificazione sia su scala locale (dai Piani della Mobilità Sostenibile ai Piani del Traffico ai Piani delle Zone 30) sia su scala regionale».



«I Tavoli sono stati momenti di confronto aperto e libero – aggiunge Brizio – . Una condivisione costruttiva: ognuno è stato libero di portare il proprio pensiero, e di questo ringrazio tutti coloro che hanno voluto prendervi parte. Come il team “Decisio” (nello specifico l’arch. Mariapaola Ritrovato, project manager, e l’arch. Michela Lucchini, vice-project manager) e l’ing. Michela Borgognone dell’Ufficio tecnico del Comune di Savigliano, per l'intenso lavoro di queste giornate. Ogni contributo è stato prezioso per la realizzazione di ciò che ora dovremo andare a concretizzare».



Riguardo i prossimi passi, adesso lo studio Decisio elaborerà il materiale informativo raccolto. A fine mese è prevista una “restituzione” con ipotetiche azioni concrete di intervento per migliorare la vivibilità saviglianese.



«Se ne discuterà ancora – aggiungono dal Municipio – . Nulla è ancora definito e stabilito, ci sarà una terza azione di confronto con la cittadinanza, per rendere l'Agenda della Mobilità uno strumento realizzato collettivamente e in modo partecipativo».