Verzuolo: concluse le riprese de “L'uomo dei vitigni” in omaggio a Giuseppe di Rovasenda

A duecento anni dalla nascita, avvenuta a Verzuolo nel 1824, il paese rende omaggio con un docufilm a Giuseppe di Rovasenda, illustre ampelografo e figura di riferimento nella storia della viticoltura italiana.

La pellicola "L'uomo dei vitigni: sguardi su Giuseppe di Rovasenda", il cui montaggio delle riprese è stato terminato recentemente, ripercorre la vita e l'opera di questo pioniere dell’ampelografia offrendo al contempo uno spaccato del territorio che lo ha visto nascere e crescere.

Rovasenda dedicò la sua esistenza allo studio e alla classificazione dei vitigni, contribuendo in maniera determinante alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ampelografico italiano. Il suo capolavoro, il "Saggio di ampelografia universale", pubblicato nel 1877, ripubblicato in edizione anastatica nel 2008, rappresenta un'opera di inestimabile valore, ancora oggi punto di riferimento per gli studiosi del settore.

Al docufilm hanno lavorato registi, sceneggiatori e attori locali amatoriali e professionisti: in particolar modo la sceneggiatura è stata affidata a Corrado Vallerotti, autore per il teatro e per il cinema mentre la regia è a cura di Costantino Sarnelli, già autore di numerose pellicole.

Le musiche originali, composte per l’occasione da Daniele Trucco sulla base delle indicazioni della sceneggiatura, sono state eseguite dai musicisti di Obiettivo Orchestra che si stanno formando presso la Fondazione Apm di Saluzzo.

Il docufilm è stato realizzato con il supporto dell’associazione Librarsi nelle figure di Diego Ponzo e Daniele Trucco e il Centro di Formazione Artistico Musicale di Verzuolo (Cfam) in collaborazione con il Comune di Verzuolo, il Comune di Saluzzo, la Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale (Apm) di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il supporto organizzativo e didattico dell’associazione Italiana Sommelier (Ais).

Il progetto si inserisce in un percorso ampio, i cui primi passi sono già stati compiuti grazie al cortometraggio “Carte scoperte: sguardi su Dante” volto a raccontare al grande pubblico il ritrovamento e la storia delle pergamene dantesche conservate nell’archivio storico del Comune di Verzuolo (a tal proposito si segnala che tale cortometraggio ha vinto il primo premio nella categoria “Best Short Documentary al Best Istanbul Film Festival del giugno 2022” e che intende proseguire valorizzando altre figure di spicco del comune di Verzuolo.

La prima proiezione del docufilm si terrà giovedì 4 aprile alle 21 nel salone di Palazzo Drago a Verzuolo sarà preceduta da una breve introduzione a cura dei principali responsabili del progetto e dall’esecuzione di un brano della colonna sonora originale scritta da Daniele Trucco appositamente per la pellicola.

Ingresso libero.