Savigliano: al via sabato le visite alla mostra dedicata a Francesco Cravarezza

È ormai terminato, a palazzo Muratori-Cravetta, l'allestimento della mostra “La magia della vita e dei colori”, dedicata al professor Francesco Cravarezza, a lungo primario di Ginecologia e Ostetricia presso il Ss. Annunziata, oltre che pittore, collezionista e filantropo.



L'esposizione – organizzata dal Comune di Savigliano e da Oasi Giovani Ets, in collaborazione con il Museo Civico-Gipsoteca – sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 17. La mostra conta una selezione di kilim e sumak, donati da Cravarezza al Museo civico, e 60 dipinti da lui stesso realizzati tra il 1983 ed il 2006 e donati ad Oasi Giovani con la finalità di un'asta benefica.



«Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale ed Oasi Giovani Ets – spiega il sindaco Antonello Portera – vuole giustamente ricordare la figura del professor Cravarezza, mettendone in luce la personalità poliedrica ed i suoi svariati interessi, culturali ed artistici. Accettare una donazione significa tener fede alla volontà di chi vuole condividere con una comunità i propri “tesori”, e Cravarezza decise di donare questi preziosi manufatti affinchè non fossero solo conservati ma anche adeguatamente valorizzati. Metterli in mostra a palazzo Cravetta, unitamente ai suoi quadri, mi sembra il modo migliore per onorare questo impegno».



«Molti sono i benefattori, grandi e piccoli, che nei secoli ed anche oggi si sono susseguiti – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – e che con grande generosità e spirito civico e solidale vollero beneficiare la comunità di cui fecero parte. Ad essi è dedicato il Pantheon dei Benefattori di Oasi Giovani, nel quale recentemente è stato accolto anche il ritratto di Francesco Cravarezza. Questa mostra presenta al pubblico il suo importante lascito alla città, e vuole essere una testimonianza, un ringraziamento ed un omaggio ad un protagonista cittadino e alla sua generosità».



La mostra sarà visitabile – ad ingresso libero – dal 10 al 24 marzo (il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30).



Sabato 23 marzo, dalle 16.30, i dipinti esposti verranno battuti in asta da Piero Senesi, titolare della Galleria Senesi Arte Savigliano. Il ricavato sarà interamente finalizzato alle attività e ai servizi di Oasi Giovani Ets.