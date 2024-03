A Cuneo il corteo di Non Una di Meno: “Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo!” [VIDEO]

“Insieme siamo più forti, non è solo uno slogan. Quanto valgono le nostre vite? Quanto valgono le vite di tutte quelle soggettività che non rientrano nel progetto ‘Dio, Patria e Famiglia’ di questo Governo? Quanto vale il nostro tempo e il lavoro che in quel tempo siamo in grado di svolgere? Poco. Quasi niente per coloro che ci sfruttano e ci opprimono. Tantissimo per noi che vogliamo tornare a urlare: se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo!”



Un grido, forte, che ha risuonato nella mattinata di oggi (venerdì 8 marzo) lungo l’asse centrale di corso Nizza a Cuneo, in occasione dello sciopero e della manifestazione di protesta con corteo indetti per celebrare la Festa della Donna dal coordinamento di Non Una di Meno.

– hanno detto le intervenute, microfono in mano -”.”.Il corteo, dopo aver raggiunto piazza Galimberti, si è spostato sul Viale degli Angeli e ha terminato la propria attività al Parco della Resistenza.