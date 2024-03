La signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi premiata a Farigliano: "Ai giovani dico credete nei vostri sogni, abbiate fiducia in voi stessi" [FOTO E VIDEO]

"Abbiate fiducia in voi stessi. Avete davanti un futuro meraviglioso, dovete soltanto crederci. Il futuro è nelle vostre mani: dovete curare la preparazione, essere convinti di poter realizzare i vostri sogni e avere anche un po' di fortuna".

È questo il messaggio che la professoressa Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, ha rivolto alle future generazioni, in occasione della consegna del premio "Isabella Doria 2024", dedicato all'intraprendenza femminile, organizzato e curato dal Comune di Farigliano, dal direttivo della biblioteca civica “Nicola e Beppe Milano” e dall’associazione “Gioco delle Bije”, con il sostegno della Banca Alpi Marittime.

Curiosità, preparazione e anche un pizzico di fortuna. Ecco gli ingredienti della felicità della professoressa Ercoli Finzi che, a 86 anni, non è diventata solo una delle figure più rilevanti nel panorama delle scienze a livello internazionale, ma continua ad essere di grande ispirazione per i giovani.

"Ancora oggi non siamo ancora arrivati alla parità. - ha detto la professoressa Ercoli Finzi che sa sempre crede nell'importanza della presenza femminile nel mondo della discipline STEM (acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr) - "Tutta la società deve aiutare le donne a mettere in risalto le proprie capacità. Alle bambine bisogna insegnare che possono fare tutto: voglio giocare con le bambole? Va bene. Vogliono il Meccano? Benissimo, ma devono sapere di poterlo fare".

E in chiusura la scienziata ha condiviso la sua "legge dei tre metalli": "Una donna per potersi realizzare ha bisogno di: una salute di ferro, nervi d'acciaio e un marito d'oro che non è quello che lava i piatti, ma è quello ti dice sei brava, puoi farcela!".

Adulti, adolescenti e tanti alunni delle scuole medie ed elementari erano presenti tra il numeroso pubblico che ha gremito la sala della biblioteca “Nicola e Beppe Milano” per poter ascoltare la signora delle comete.

Nata a Gallarate, in provincia di Varese, nel 1937 la dottoressa Ercoli Finzi, già docente del Politecnico di Milano, dove ha insegnato Meccanica Aerospaziale fino alla pensione, è consulente scientifica della NASA, dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ed è tra i “Principal Investigator” della missione Rosetta, che ha portato con successo una trivella da lei progettata sul dorso di una cometa, distante 500 milioni di chilometri dal nostro pianeta.

A presentare il premio la professoressa Antonella Ratto, direttrice della biblioteca che, insieme a Giancarlo Tavella, presidente dell'associazione gioco ‘d'le Bije’ hanno ricordato l'importanza della figura storica di Isabella Doria, tra storia e leggenda e il suo legame con Farigliano, di cui fu marchesa dal 1337 al 1353: "Un primo importante esempio di affermazione e intrapresenza femminile - hanno ricordato - si dice che grazie a lei nacque il gioco dei birilli per risolvere le dispute in paes. Un vero e proprio simbolo di emancipazione femminile, non a caso nel corso delle partite gli uomini non possono partecipare, ma solo osservare o fare da arbitri".

"Un premio dedicato alle donne, alla cultura e all'intraprendenza femminile" - ha spiegato il sindaco Ivano Airaldi - "Siamo onorati di aver poter assegnare il premio alla professoressa Ercoli Finzi che, dopo essere stata contattata, si è resa subito disponibile per venire qui a Farigliano. Un regalo per tutti noi e per le future generazioni".

All'evento hanno presenziato sindaci e amministratori dei comuni del monregalese, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Dogliani-Farigliano professoressa Elena Sardo, gli imprenditori fariglianesi, le associazioni di volontariato locale, una delegazione di Donne impresa Confartigianato Cuneo, l'associazione Mondodidonna, l'associazione Bocce Quadre, l'ingegnere Chiara Maccagno a nome dell'ordine degli ingegneri di Cuneo, l'associazione Donne per la Granda, il presidente Calso e consigliere di Fondazione CRC Mirco Spinardi.

Al termine dell'intervento della professoressa Ercoli Finzi il consigliere provinciale Pietro Danna è intervenuto portando i saluti della Provincia, evidenziando l'importanza di eventi che promuovano la parità di genere con iniziative che siano sentite, concrete e di ispirazione per le future generazioni.

In rappresentanza del Politecnico di Torino è intervenuta la professoressa Nicole Viola che, in fase di dottorato aveva avuto modo di conoscere la professoressa Ercoli Finzi e ha raccontato simpatici aneddoti di quel periodo.

A leggere le motivazioni del premio la consigliera Emanuela De Piano: "Farigliano assegna il premio isabella Doria 2024 alla professoressa Amalia Ercoli Finzi per la sua straordinaria passione in ambito scientifico, una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali, consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica".