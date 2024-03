Ripristino delle strade: in arrivo contributi per i piccoli Comuni

Sarà attivata domani - giovedì 14 marzo - a partire dalle ore 14, il bando del Governo, dedicato al rifacimento delle strade comunali nei piccoli Comuni, ossia quelli con meno di 5mila abitanti.

A renderlo noto è l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro. “Come sindaco di una piccola realtà di montagna - spiega l’onorevole, primo cittadino ad Argentera - conosco bene le difficoltà dei sindaci a mantenere in efficienza il proprio comune facendo quadrare il bilancio. Per questo il Governo Meloni ha tra le sue priorità gli aiuti ai paesi, grande risorsa della nostra Nazione”.

Partecipare è molto semplice, basta collegarsi alla piattaforma e rispondere alle domande che certificano i requisiti dell’ente comunale. Si possono inserire i dati progetti con importi copribili fino alla somma massima prevista dal bando pari a 150 mila euro, anche con più progetti, l’importante è che non superino l’importo previsto.

“Nel caso in cui il progetto superi questa cifra - spiega l’onorevole Ciaburro -, ci deve essere l’impegno a copertura della restante somma da parte del Comune. Si tratta di una misura importante che intende aiutare i Comuni che si trovano in maggior difficoltà economica. In totale sono stati messi a disposizione 18 milioni di euro e di questi il 15 per cento è destinato al territorio del Piemonte”.