Cavalcaferrovia di San Michele Mondovì: iniziati i lavori di rimozione del vecchio impalcato

“Seguiamo con attenzione questo cantiere, - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - trattandosi di un importante intervento sul quale da anni la Provincia, unitamente ai Sindaci del territorio coinvolto, è al lavoro con RFI. Come vediamo l’iter dei lavori procede speditamente.

Il cantiere ha comportato l'interruzione del traffico ferroviario fino al 24 marzo nel tratto tra Mondovì e San Giuseppe di Cairo , con riprogrammazione del servizio con corse e modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza ( per maggiori info consultare il sito aggiornato di Trenitalia).

Ringrazio il nostro personale, ed in particolare il capocantoniere Mantero, per l’attività svolta nel seguire con la ditta incaricata da Ferrovie i lavori, e chiediamo ai residenti ancora un po’ di pazienza in relazione ai disagi che la chiusura della provinciale comporta: si tratta di un prezzo necessario da pagare, ma che ci consentirà di restituire al territorio un’infrastruttura rinnovata, sicura e duratura nel tempo”.

Il cronoprogramma, con l'avvio del cantiere a gennaio, prevede il fine lavori verso il 28 del mese di giugno di quest'anno.