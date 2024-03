Passerella della stazione di Alba: "Nuove centraline per gli ascensori e griglie anti rifiuti"

Come era stato anticipato nell'ultima seduta del Consiglio comunale, l'assessore albese ai Lavori Pubblici Massimo Reggio ha incontrato i funzionari di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e la Direzione Stazioni presso la stazione ferroviaria di Alba. Insieme a lui c'erano il collega di giunta Lorenzo Barbero, delegato alla sicurezza urbana, e il comandante della Polizia Locale Antonio Di Ciancia. Era stato il consigliere William Revello a farsi portavoce di una situazione di scarsa sicurezza e di degrado della nuova passerella sopraelevata che collega la stazione stessa alla zona dell'ex Caserma Govone.

Tra gli elementi centrali i problemi degli ascensori della passerella, che in diverse circostanze si erano bloccati, creando disagi alle persone, con la necessità di far intervenire i Vigili del Fuoco per liberarle.

Ha spiegato l'assessore Reggio: "Sono state cambiate tutte le centraline degli ascensori e ora ci auguriamo che non ci siano più problematiche di questo tipo. Per ovviare all'abbandono dei rifiuti e agli accessi impropri saranno invece posizionate griglie a chiudere il vano presente tra la scala della passerella e il parcheggio multipiano. Quello spazio sarà chiuso con una lamiera per evitare il deposito di immondizia e gli accessi impropri da parte di senzatetto".