Villar San Costanzo si 'riaccende' dopo gli interventi di efficientamento energetico

Dopo il provvisorio spegnimento dell’illuminazione pubblica degli ultimi mesi per far fronte ai rincari, visti il rientrare della crisi energetica e i frutti degli investimenti in efficientamento energetico, tornano ad accendersi le vie villaresi.

Era novembre 2022 quando, vista l’impennata dei costi energetici l’Amministrazione Comunale, così come fatto da molti altri Comuni, si è vista costretta allo spegnimento dall’una di notte alle sei del mattino dei lampioni stradali.

"Scusandoci per i disagi creati, - dicono dall'amministrazione - ma consci di aver agito per il bene del nostro Comune, vi raccontiamo come siamo giunti a riaccendere le vie villaresi. Questo non è solo merito del calo del costo dell’energia ma anche grazie ai risultati dell’efficientamento energetico, che è stato uno dei principali cardini dell’azione amministrativa degli ultimi 15 anni. Villar San Costanzo non solo ha convertito tutte le linee di illuminazione pubblica a LED (con una riduzione notevole dei consumi e della spesa): ha anche acquistato l’impianto fotovoltaico da 30 kW sugli spogliatoi del campo sportivo comunale".

Ottenendo poi un finanziamento da parte della Fondazione CRC il Comune ha realizzato un impianto da 20 kW sul magazzino comunale, con un accumulo collegato all’illuminazione dell’area artigianale.

Questo intervento è il primo nucleo della comunità energetica rinnovabile Nuove Energie Alpine, prima CER in Provincia che potrà in futuro crescere e offrire opportunità al territorio. Il comune ha ottenuto 3 finanziamenti (due dal PNRR e uno dalla Fondazione CRC) con cui sono stati interamente finanziati gli impianti fotovoltaici con accumulo installati in queste settimane su Municipio, Scuola Elementare e Asilo che hanno reso i 3 edifici autosufficienti elettricamente. È di febbraio il via libera definitivo della Fondazione CRC che assegna al Comune di Villar 50.000 euro per l’efficientamento energetico della Casa delle Idee e per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW con accumulo collegato all’illuminazione del centro storico di Villar, intervento che speriamo di realizzare nei prossimi mesi. La sensibilità al tema energetico dell’amministrazione è stata anche premiata dal coinvolgimento di Villar nel progetto sperimentale BenchMonitor proposto da ACDA in cui al Comune verranno affiancati gratuitamente dei consulenti dedicati.

Tutto questo permette oggi di riaccendere l’illuminazione pubblica, ma garantisce per il domani la sostenibilità economica ed ambientale del Comune di Villar.