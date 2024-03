Da due sere in piazza Risorgimento a Saluzzo, con l’esterno del duomo compreso, in un tratto di via Bodoni e il primo tratto di via Palazzo di Città, non si accendono le luci stradali.

La zona, quindi, risulta parzialmente è al buio quando cala il sole.

Dal Comune si segnala come si stia lavorando per risolvere il problema.