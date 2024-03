Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di marzo

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Sanfrè sabato 16 marzo dalle 19 torna la tradizione quaresimale del Cantè j'euv d’j Amis o "questua delle uova" come si usava in passato. Le quattro Pro Loco di Ceresole d’Alba, Monticello d'Alba, Pocapaglia e Sanfrè si uniranno per dare nuovamente origine a questa iniziativa. Nella piazza saranno presenti numerosi punti ristoro con piatti tipici e vini del territorio con intrattenimento musicale. Si esibiranno i gruppi dei cantori di ogni paese.

Oltre al vino del Roero, ogni Pro Loco si occuperà della realizzazione di piatti locali, tra cui tomini con speck, un antipasto misto della tradizione, ravioli burro e salvia, panino con salsiccia, torta di nocciole con crema di gianduja e molto altro. A partire dalle 18 ci sarà Cantè j'euv per i bambini che vedrà i bambini ed i ragazzi dei corrispondenti istituti scolastici, esibirsi in canti popolari.

Info: pagina Facebook proloco Sanfrè.

A Savigliano la Fiera di Primavera, il grande mercato ambulante che si svolge ogni terza domenica di marzo, è in programma per domenica 17 marzo: per l'intera giornata, fin dal mattino, circa 250 bancarelle commerciali animeranno le piazze e le vie del centro storico: da corso Roma a via Saluzzo, da piazza Santarosa a piazza del Popolo e aree limitrofe, passando per via Danna.

Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

A Fossano, per tutto l'anno 2024, è in programma il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo ogni terza domenica del mese. Appuntamento domenica 17 marzo in via Roma, nel cuore del suggestivo centro storico, dalle ore 8.00 alle 19.00. Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi.

“Just the woman I am”, l’annuale camminata in rosa a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, è in programma a Barge domenica 17 marzo, alle 14. Il costo di iscrizione, 20 euro a persona, comprende: maglietta ufficiale dell'evento, pettorale, welcome bag. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza a favore della ricerca universitaria. Il via alla corsa-camminata è previsto alle 14.30 circa, sotto l'ala mercatale di Barge. Da qui si svilupperà il percorso che si snoda sulla salita in via Cavallotta, via Gabiola, attraversamento via Gorge superiore, discesa via Ripoira, via Fiorita, passerella Internotto, via Fabio Filzi, viale Mazzini, arrivo all’ala mercatale verso le 16.30. Confermata anche la tappa alla cappella di Santa Lucia di Gabiola con i racconti di Giorgio Di Francesco. Info: www.comune.barge.cn.it

Domenica 17 marzo San Michele di Mondovì si prepara per la JTWIA On The Road, la corsa‐camminata di 5 km non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro che viene organizzata per la Festa della Donna. La partenza è prevista alle 14.30 presso gli impianti della Polisportiva, dove l’associazione Macramè allestirà un’area di spazio‐gioco per far provare ai bambini la magia dei giochi della tradizione. Il percorso si snoderà per le vie principali del paese, da via Nielli a via Teologo Fontana, da via Quarelli a via Marenco fino a via Castello. Lungo il percorso si potranno ammirare le cappelle di San Sebastiano e di Santa Lucia, la cappella di Sant’Antonio e San Magno e infine la cappella di San Bernardino. Il percorso prevede soste per le visite ai portici medioevali, al ponte napoleonico e al Castello con la guida dell’associazione Outdoor TraMontieMare. Gran finale di festa alla Polis dove saranno presenti tutte le associazioni con i loro stand e dove sarà possibile praticare attività sportive e ludiche nell’area giochi.

Info: www.comune.sanmichelemondovi.cn.it

A Cuneo sabato 16 dalle 9 alle 12.30 sarà possibile partecipare a “Nelle tue scarpe”, camminata di circa quattro chilometri all’interno del parco Fluviale di Gesso sulla strada sterrata. È un laboratorio esperienziale itinerante che, grazie alla guida della psicologa psicoterapeuta Marzia Corigliano e dell’educatrice professionale Luisa Peano, condurrà i partecipanti alla scoperta critica degli stereotipi di genere, per imparare a conoscerli e, quindi, contrastarli. L’attività invita concretamente a scardinare le proprie gabbie mentali, rompere gli schemi abituali e aprirsi a nuovi e differenti punti di vista. È prevista una donazione minima di 10 euro, che sosterrà il progetto dell’apertura di una nuova casa protetta sul territorio cuneese per donne e minori vittime di violenza. L’attività è rivolta a donne e uomini maggiorenni fino a esaurimento posti, è consigliato abbigliamento comodo. Il ritrovo sarà alla Casa del fiume (piazzale Walther Cavallera, 19, a Cuneo). Info: www.comune.cuneo.it

Sempre sabato 16 marzo, alle 14.30 si terrà il tour delle panchine rosse, un percorso in bicicletta di 8 o 35 Km circa adatto a tutti, con partenza dal parco della Resistenza a Cuneo, che collega diverse panchine rosse in Cuneo e non solo, per mantenere alta l'attenzione sulla drammatica e inarrestabile violenza sulle donne. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza particolari difficoltà, con qualsiasi tipo di bicicletta. La prima parte del percorso si svolgerà in città per circa 8 km e proseguirà verso Bernezzo. Alle 14 iscrizioni in loco (Parco della Resistenza) e alle 14.30

partenza dalla panchina rossa Fiab Bicingiro Cuneo presso Parco della Resistenza.

Info: https://bicingirocuneo.com e bicingiro.cn@gmail.com

Sabato 16 marzo alle 14.00, presso il Centro Fondo di Festiona, è in programma un pomeriggio dedicato alla scoperta del mondo dell'antincendio boschivo con la Squadra AIB e PC Demonte Valle Stura. Attività gratuita su prenotazione, dedicata al trekking nei boschi, ai giochi e alla simulazione di procedure di intervento in caso di incendio boschivo. Ritrovo alle 14 presso il Centro Fondo di Festiona, durata 3,5 ore circa, materiale necessario: abbigliamento comodo da camminata e adatto alla stagione, scarpe adatte a terreni boschivi. Età minima: 8 anni. Non è richiesto allenamento, l’attività è adatta a tutti. Info: pagina Facebook Centro Fondo Festiona

Prenotazioni su: www.eventbrite.it

Appuntamento a Saluzzo, fino al 17 marzo con la 3° edizione di Terres Monviso Outdoor Festival. L'outdoor in tutte le sue forme, in un evento itinerante lungo le vallate alpine e il Quartiere di Saluzzo a fare da campo base per conferenze, corse, stand, pedalate, laboratori all'insegna del turismo slow e di un modo di incontrare il territorio lento, sostenibile, meditato e cosciente. Sarà una vetrina per i protagonisti della montagna: chi vi lavora, chi la abita, chi la vive. Il Salone ogni anno si propone di raccontare la montagna a 360° e al contempo di offrire un focus puntando l’attenzione su di un tema specifico. La nuova edizione sarà l’occasione per confrontarsi su gestione dei rifugi e attrezzature innovative, manutenzione sentieri, lavoro nelle strutture alpine. Alpine Refuge sarà la finestra che proporrà novità, progetti e testimonianze sulla gestione dei rifugi. Diverse le aree di indirizzo, tra le quali anche food ed esperienze. Ci sarà lo spazio dedicato alle Associazioni che curano la sicurezza in montagna, e non solo (Soccorso Alpino, AIB, ANA/Protezione Civile e Soccorso Radio). Non mancheranno le news firmate Terres Monviso e un'area dedicata a chi ama la bici grazie a VeloPluf. Info e programma completo: https://visit.terresmonviso.eu/terres-monviso-outdoor-festival

Musica e spettacoli

La compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco con “Quando l’amore c’è, la gamba tira el pè”, commedia scritta da Franco Roggero. Tre atti di grandi risate, colpi di scena e tanto altro raccontano la storia di un simpatico ambulante, innamorato della bella farmacista che per avvicinarla compra ogni sorta di farmaci tra la preoccupazione della moglie e la curiosità della vicina di casa. Cerca di supportarlo l’amico Agenore e l’amico veterinario gli consiglierà le cure di una stravagante psico-sessuologa. Appuntamento sabato 16 marzo alle 20.45 a Centallo presso il Cinema Lux (no prevendita, biglietti alla cassa che apre alle 19.30). Info: pagina Facebook Attori per caso.

Nell'ambito della rassegna di Mondovì Musica, sabato 16 marzo, alle 16 la Sala Ghislieri ospita Francesco Castellino, l'uomo, i talenti, la città, concerto con M. Claudia Bergantin (soprano), Adele Polo (violoncello) e Alberto Rainetti (pianoforte) che si esibiranno con alcuni brani scritti da F. Castellino e A. Cominotti. Nel corso dell’appuntamento, interverranno il curatore Paolo Roggero, il professor Ernesto Billò, il musicologo Dino Bosco e il professor Alessandro Mengozzi. Questo evento è un’occasione per celebrare il commendatore Francesco Castellino, che fu primo presidente della Banda Musicale di Mondovì e amava suonare e scrivere brani musicali. A suonare sarà proprio lo strumento del commendatore, dopo più di cinquant’anni.

Info: https://academiamontisregalis.it e pagina Facebook dell’Accademia.

Torna a Manta la rassegna di teatro, musica e spettacolo ‘Inscena’ organizzata dal Comune con Acb Eventi e la Compagnia teatrale Primoatto. Sabato 16 marzo alle 20.30, prende il via la seconda edizione che si terrà in Santa Maria del Monastero (via Rivoira 11/7). Ad inaugurare la rassegna saranno Mario Bois, Corrado Vallerotti ed Enzo Fornione con un reading musicale tratto dal monologo ‘Novecento’ di Alessandro Baricco. Biglietto 8 euro adulti e 5 euro per i bambini e ragazzi fino a 10 anni. Info e contatti per prenotare: www.comune.manta.cn.it

Sabato 16 marzo alle 21 un nuovo appuntamento al Teatro di Dronero con "Max Mix Mex", spettacolo per famiglie. Tratto dal romanzo "Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico" del celebre autore cileno Luis #Sepulveda, lo spettacolo vede protagonisti un gruppo di animali, che, grazie all'amicizia, vogliono far capire all'uomo la bellezza del mondo che lo circonda, che piano piano sta distruggendo e perdendo. Info: www.facebook.com/cinemateatroiris

Nell'ambito della rassegna Teatro in Famiglia sabato 16 marzo alle 18 il Teatro Baretti di Mondovì propone lo spettacolo "Il gran ventriloquini". Lo spettacolo è frutto di una ricerca decennale nell’ambito della vocalità. Dopo studi di canto, beat box e rumorismo, Max Pederzoli ha trovato nel ventriloquismo il linguaggio perfetto per unire la sua passione per la ricerca vocale al teatro di figura e alla magia. In scena sarà raccontata la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette, che grazie allo stimolo dei suoi pupazzi riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo coi tempi. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 5 anni in su. Il singolo biglietto può essere acquistato al botteghino dalle ore 19.30 il giorno dell’evento.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/ventriloquini

Ritorna la magia al Teatro Don Bosco di Cuneo, con uno spettacolo unico nel suo genere e davvero esilarante. Sabato 16 marzo, doppio appuntamento alle 17 e alle 21 con uno tra i più geniali e talentuosi ventriloqui del momento: Andrea Fratellini, eclettico fantasista, ventriloquo, comico, cantante, illusionista che, nel suo spettacolo “Trop Secret”, crea un mix geniale e originale di comicità, musica e ventriloquia. Con Zio Tore e altri irriverenti pupazzi sul palco del Don Bosco sarà un susseguirsi di divertimento, momenti emozionanti di canto dal vivo e scene rocambolesche in cui sarà impossibile non immedesimarsi, non ridere e soprattutto non chiedersi: come fa? Magia e ventriloquia accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canto rigorosamente dal vivo.Biglietto unico 15 €. Info: www.facebook.com/cinedonbosco, prenotazioni su: www.blinkcircolomagico.it .

Sabato 16 marzo, alle 20.30, sempre a Cuneo, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, è in programma “Cantate domino”, il concerto itinerante a cura del Conservatorio G. F. Ghedini e dell’Ensemble del Giglio tra le opere di Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Verranno eseguite dal vivo musiche vocali e strumentali di autori del Tardo Rinascimento italiano. Il gruppo vocale dell’Ensamble del Giglio e la Classe di Canto Barocco di Barbara Zanichelli del Conservatorio Ghedini di Cuneo eseguiranno brani di Andrea Gabrieli, Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina diretti dal maestro Livio Cavallo. Posti limitati, ingresso gratuito, prenotare su www.eventbrite.it. Info: https://fondazionecrc.it/eventi/cantate-domino

L’assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone per il 2024 la consueta Rassegna di Teatro Dialettale presso il Civico Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo". Sabato 16 marzo alle 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Unico figlio di madre vedova” con la compagnia teatrale “Banda Brusca” di Bene Vagienna.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

A Dogliani dove, sabato 16 marzo alle 21 presso il Teatro Sacra Famiglia di Castello, andrà in scena lo spettacolo di Pino Petruzzelli “All’uomo la scelta”. L’evento, proposto in collaborazione con il Comune, è a offerta libera. Info: https://doglianiturismo.com

Il cinema approda nel palinsesto della rassegna Cherasco incontra, con “Alla ricerca della pellicola smarrita”. la lezione dell’esperto Ivo Calandri, dalle 16 di sabato 16 marzo, nel salone consiliare del Municipio. Ivo Calandri, nel corso dell’incontro guiderà il pubblico in un viaggio lungo più di novant’anni, dall’uscita nelle sale de “La mummia”, nel 1932, alla genesi della figura di Indiana Jones, geniale creazione, negli anni Ottanta, di George Lucas e Steven Spielberg, oggetto nel 2023 del nuovo, ultimo capitolo. Proiezioni e aneddoti condurranno gli spettatori in una ricerca trasversale, fatta di analisi e comparazioni, fra i tratti comuni agli archeologi ideati dai registi, figure capaci, ancora oggi, di affascinare il pubblico, stuzzicando un immaginario nel quale si intrecciano la dimensione storica, l’avventura e il mistero.

Info: www.facebook.com/Cherascocultura

Per la rassegna delle Corali, nella Chiesa di San Domenico ad Alba appuntamento sabato 16 e domenica 17 marzo. Sabato alle 20.30 si esibiranno gli Euphonica di Loredana Cortese, The singing school di Cristoforo Fissore, la corale della scuola di Mussotto, guidata da Giuseppe Allione e Giordano Ricci, il coro della fondazione Ferrero di Marco Voglino. Nell’ultima serata, domenica alle 20.30, ci saranno i Palazzo rosso con Michele Dotta; Cum corde, diretto da Paola Roggero; Forever young e Voci fuori dal coro di Roberto Beccaria. Info e programma completo: www.facebook.com/FamijaAlbeisa.it e www.famijaalbeisa.it

A Savigliano sabato 16 alle 21.00 al Teatro Milanollo, è in programma lo spettacolo “Signorina, lei è un maschio o un a femmina?” monologo comico al femminile per accompagnare il pubblico verso un ragionare più profondo rispetto alle questioni di genere. Ingresso: libero con assegnazione posti. Prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.savigliano.cn.it

Domenica 17 marzo alle 15.30 e alle 17.30, sempre al Teatro Milanollo, appuntamento con “Alice in wwwonderland”, liberamente ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll con la regia Claudio Martore. Ingresso unico € 6,00. Info e prevendita: cultura@comune.savigliano.cn.it

Per la rassegna “Burattinarte d’Inverno”, domenica 17 marzo a Novello andrà in scena alle 16.30 nel Teatro Comunale “Il grande viaggio di farfalla”. Accompagnati da Stupéo, viaggiatore dello Spazio-Tempo, i bimbi parteciperanno alle avventure di Farfalla, una piccola farfalla che si arrabbia spesso. Attraverso un universo artistico unico e originale si tratta d’amore materno, della rabbia, dell’incontro con l’Altro e della trasformazione. Ingresso libero. Info: www.burattinarte.it

Domenica 17 marzo a Cuneo, per la rassegna “Che spettacolo… musica e teatro!”, va in scena “Ma noi… siamo amiche?” una lettura per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Marina Berro e Paola Dogliani per scoprire pagina dopo pagina e nota dopo nota che… chi trova un amico trova un tesoro. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, viene proposto in due repliche alle ore 10 e alle ore 11.15 nella sala “Mosca” del Conservatorio (via Roma 19, Cuneo): l’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotare i posti su www.eventbrite.it

Le musiche di accompagnamento sono il Grand Duo Concertant di Louis Canivez e il Trio op 11 di Ludwig Van Beethoven eseguite dagli allievi del Conservatorio Mattia Barbafiera e Nicolò Olivero (trombe), Marco Agostinetto (pianoforte), Zheng Cao (clarinetto), Giorgia D’Onofrio (violoncello) e Tommaso Saganowski (pianoforte). Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Domenica 17 marzo alle 21 nella chiesa dei Battuti Neri a Bra si svolgerà un concerto in compagnia di “Le sette ultime parole di Cristo sulla Croce” di Franz Joseph Haydn. I musicisti Lorenzo Brufatto, Pietro Bernardin, Davide Ortalli, e Amedeo Fenoglio saranno accompagnati da brani letti da Valeria Sara Costantin. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.turismoinbra.it/grandi-pagine-musicali-in-concerto-a-bra

A Cuneo domenica 17 marzo presso lo spazio Varco alle 21 va in scena “Poi mi dici”, spettacolo teatrale su Abramo e le tante Sara della storia. Sara si moltiplica in scena, attraverso le tante attrici, assumendo connotazioni contemporanee per raccontare l’amore e il tradimento, l’inganno e la gelosia, lo sfruttamento degli altri, il potere. La paura, il dubbio, il sacrificio e il dono di sé. La casa, lo sradicamento, l’attaccamento alla terra e la trasmissione di un’identità.

Un viaggio nell’interiorità femminile, un’alternativa al pensiero unico. Ed è attraverso le tante Sara che Abramo entrerà in relazione con il proprio “femminile”, come segno di una maturità umana. fatta di una radicale apertura all’altro, anche all'altro sé stesso. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html

Cultura e musei

Sabato 16 marzo, nel castello di Casotto, si terrà una commemorazione degli 80 anni dalla Battaglia di Valcasotto. Questo evento bellico fu uno spartiacque cruciale per la Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. La battaglia rappresentò un momento di svolta, in cui la Resistenza imparò dagli errori precedenti e riorganizzò le proprie azioni, soprattutto nelle Langhe. Le truppe tedesche compirono una cruenta rappresaglia, borgata per borgata, casa per casa, fucilando partigiani e civili considerati complici. Furono 115 i partigiani caduti, 17 le vittime civili e una settantina di case bruciate. Il convegno si svolgerà nella “galleria dei marmi” all’interno del Castello di Casotto, luogo che fu prima sede delle truppe partigiane e poi vittima delle rappresaglie tedesche. Tra i relatori ci sarà il professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Sarà presente anche il coro provinciale ANPI di Torino diretto dal maestro Mauro Ubertihttps://www.targatocn.it/2024/02/25/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/battaglia-di-valcasotto-ottantanni-dopo-un-convegno.html e ci saranno le testimonianze dei ragazzi di allora. Seguirà buffet predisposto da La Locanda del Mulino e, nel pomeriggio, è in programma una visita ai luoghi della Resistenza e, in particolare, alla borgata Tagliante che, più di altre, pagò lo scotto di quei giorni funesti. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”. Uno spettacolare ambiente dal design “tutto Peanuts” offre al visitatore una serie di esperienze adatte a varie fasce di età. I contenuti sono interamente realizzati in inglese e in italiano per far apprezzare l’opera originale del Maestro americano (che curava anche il lettering delle vignette) e, allo stesso tempo, renderla comprensibile al pubblico più vasto e di interesse al pubblico più giovane. I bambini avranno l’occasione di un incontro ravvicinato per scoprire le peculiarità dei personaggi più famosi, giocare con essi e anche provare a riprodurre i loro disegni seguendo il tratto di Schulz su di un tavolo retroilluminato.

L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Info: www.fondazionecrc.it

La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it. Per info scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com.

"Madri, regine, danzatrici e amanti” è il titolo di un’iniziativa collaterale alla mostra. Appuntamento sabato 16 marzo, alle 17, con prenotazione obbligatoria tramite www.eventbrite.it, partecipazione gratuita. Durante la visita guidata in mostra, i partecipanti saranno accompagnati dall’artista Serena De Gier alla scoperta della rappresentazione delle figure femminili nelle opere di Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi e incontreranno Elisabetta, una madre avanti negli anni, la bella Salomè, la profetessa Anna, l’adultera, la vergine e tante altre.

Info: https://fondazionecrc.it/eventi/madri-regine-danzatrici-e-amanti

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo.

A Racconigi, Tenuta Berroni e l’agrigelateria riaprono i battenti per la nuova stagione. Le prime visite dell’anno alla Tenuta sono in programma domenica 17 marzo (alle 15 e alle 17, con massimo 25 partecipanti per gruppo). Un percorso culturale che accoglierà i visitatori sino ad ottobre, per conoscere a fondo la gloriosa storia di questa residenza. Il biglietto di ingresso costa 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Prenotazioni direttamente sul sito www.tenutaberroni.it