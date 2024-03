Vetrine allestite a tema e un clima di festa per la 7a edizione di “In coro per un sogno Città di Busca”

Le vetrine dei negozi allestite a tema con le foto dei cori partecipanti, una canzone "sigla" per l'evento scritta dagli operatori della Fabbrica dei Suoni cantata già da tutti i coristi e il clima di festa che si respira lungo le vie della città.

Busca si prepara ad accogliere la 7a edizione del Concorso canoro internazionale per scuole primarie “In coro per un sogno Città di Busca”.

Una settimana bellissima, da lunedì 18 a venerdì 22 marzo. Saranno oltre 1.800 i bambini partecipanti per un totale di 43 gruppi corali, provenienti sia dalla provincia che da tutto il Piemonte, ma anche da altre regioni d’Italia e dall’estero. Tra i partecipanti ci saranno infatti anche 3 cori provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia.

Busca, così, si riconferma città anche della musica. Qui il Civico Istituto Musicale, alle scuole medie un indirizzo specifico e l’associazione Amici della Musica, nata per volontà di un gruppo di amici, alcuni musicisti di professione, per diffondere la cultura musicale sul territorio che ad oggi vanta un centinaio di soci.

Nel corso della settimana, il Teatro Civico, l’aula magna del Palazzo della Musica, la sede delle scuole primarie in via Carletto Michelis, la sala Incontri Porta santa Maria ospiteranno a partire da lunedì 18 marzo i laboratori espressivi musicali. Tempo permettendo, martedì 19 marzo, ci sarà anche, in piazza della Rossa, il mago Arturo ed infine, giovedì 21 e venerdì 22 marzo si potrà assistere alle esibizioni dei cori sul palco del cinema Lux.

I cori della città ospitante non sono in gara ma parteciperanno all’iniziativa con i laboratori dedicati. Durante le serate del 21 e del 22 marzo, le due serate di Concorso, saranno proclamati da una giuria di esperti i 3 cori vincitori che si aggiudicheranno borse di studio del valore di 1000 euro, 500 euro e 200 euro. In più ci saranno dei premi speciali assegnati da La Fabbrica dei Suoni e dall’associazione Cori piemontesi.



A presentare la manifestazione ci saranno Giangi Giordano, Carola Berardo, Omar Ramero, Giulia Brenna e Barbara Grassini.



L’iniziativa “In coro per un sogno Città di Busca” è organizzata dall’Istituto comprensivo di Busca in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e con il Comune, e grazie ai contributi della Città, di alcune imprese buschesi e non, del Lions Club Busca e Valli, dei Bacini imbriferi montani, delle Banche presenti sul territorio, della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo , e con il supporto di tanti volontari e di associazioni: Avis sez. Busca, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, S.A.I, Oratorio parrocchiale, Associazione Oggi e domani, Istituto musicale Vivaldi.