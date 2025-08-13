Casteldelfino, Caterina Ramonda porta tutti “Nel bosco delle storie”

Un pomeriggio d’estate all’insegna della fantasia e dell’incanto. Giovedì 14 agosto, alle ore 16, in Piazza Tounineto a Casteldelfino, l’autrice e narratrice Caterina Ramonda guiderà grandi e piccoli Nel bosco delle storie, un incontro inserito nella rassegna “Alevè libre – Lou temp per countar”, dedicata ai libri e al teatro di cultura alpina.

La formula è semplice e coinvolgente: sedersi e lasciarsi trasportare da racconti in cui vivono scoiattoli, volpi, gufi, folletti, streghe e alberi parlanti. Un luogo immaginario dove si celano tesori e segreti, pronto a svelarsi a chi ha voglia di ascoltare.

L’evento, pensato per un pubblico di tutte le età a partire dai 4 anni, è organizzato con il patrocinio del Comune di Casteldelfino e vede la collaborazione di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione della cultura alpina. Un’occasione per scoprire, tra parole e immagini, la magia nascosta dietro ogni storia.