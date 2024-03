Bra, l’associazione Albedo invita all’evento “Tango, il potere di un abbraccio”

L’associazione culturale Albedo invita all’evento “Tango, il potere di un abbraccio”, in programma giovedì 21 marzo, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale Arpino (Largo della Resistenza), a Bra.

Organizzata dall’associazione culturale Albedo, in collaborazione con Brarte e la consulta cittadina delle pari opportunità e il patrocinio della città di Bra, la serata esplorerà la storia di uno dei balli più noti al mondo, dalle sue origini alle sue moderne applicazioni come supporto ai malati di Parkinson. Protagonisti della serata saranno A.ma.r, i cui ballerini si esibiranno evidenziando le evoluzioni coreografiche del tango, e l’associazione Parkimaca, il cui presidente, Claudio Rabbia, autore del volume “La mia vita con il Parkinson sulle note del tango”, da tempo è impegnata nel dimostrare e divulgare il supporto che tale danza può arrecare a chi è colpito dal morbo.

Durante la serata verrà proiettato il trailer del film documentario “Tango della vita” alla presenza della regista Erica Liffredo e verrà presentato anche un filmato inedito relativo alla sperimentazione realizzata dall’Istituto Auxologico Italiano in collaborazione con il CNR, a Cuneo, per misurare i cambiamenti che il tango apporta al movimento a chi è affetto dal morbo di Parkinson.

La serata è a ingresso gratuito per i soci dell’associazione Albedo, con offerta a partire da 5 euro per i non soci.