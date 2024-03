Ultimi appuntamenti a Cuneo con la rassegna “Cinema nei quartieri”

Si avvia alla conclusione la rassegna “Cinema nei quartieri” organizzata dall’Associazione MenteInPace. Venerdì 22, presso il Centro Incontri Cuneo 2, in piazza II° Reggimento Alpini 3, è in programma “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbè, con Golshifteh Frahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi.

Selma, dal carattere forte e indipendente, è cresciuta in Francia, dove si è laureata in psicoanalisi. Decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, per aprire uno studio privato. La Tunisia reduce dalla Primavera araba non è la Francia e non è pronta a una donna psicoanalista. Selma si scontra con un ambiente ostile: i suoi famigliari provano a scoraggiarla e il suo studio inizia a essere popolato da pazienti eccentrici. Si imbatte in pregiudizi e caos che finora non aveva mai considerati.

La proiezione è in programma alle 21 con ingresso gratuito.

Per il tema trattato questo film è parte delle iniziative raccolte in “8 marzo è tutto l’anno” coordinate dall’Assessorato a Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.

La rassegna è parte del progetto “SvagaMente” che comprende varie attività socializzanti, finalizzate a contrastare principalmente la solitudine e dedicate a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo ed è realizzato in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Comune di Cuneo, Centro diurno del Servizio di Salute Mentale di Cuneo, Comitato di quartiere Donatello, Comitato di quartiere Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, USacli, le Associazioni Amnesty International e Mille Miglia è sostenuto da Fondazione CRC e Centro Servizi Volontariato “Società Solidale”.