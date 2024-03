Il Teatro Marenco di Ceva apre il sipario: al via una stagione sfavillante

Al via la sfavillante stagione teatrale del Teatro Marenco di Ceva. In attesa della presentazione, che avverrà il 20 marzo, dei lavori di restauro - svolti con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - è stato reso noto il cartellone degli spettacoli che terrà compagnia a tutti gli amanti del teatro - cebani e non solo - fino alla metà del mese di giugno. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il Comune di Ceva ha presentato la stagione teatrale - sotto la direzione artistica di Associazione In Quinta e gestita dall’Associazione Unimont servizi - che, dopo l’anteprima di giovedì 14 marzo con lo spettacolo “Unico figlio di madre vedova” con la Compagnia dialettale Banda Brusca, prosegue il 29 marzo con i Tre Lilu “Mai a basta”, nuovo spettacolo della stagione 2024.

Il 5 aprile Fojer con Gaia Masera “Una chiacchierata Con Basic_Gaia, poi si prosegue il 12 aprile con “Botteghe Cebane volano con gli aquiloni”, serata di beneficenza. Il 15 aprile “Un cavallino bianco”, libera interpretazione dell’operetta “Al cavallino bianco” con la compagnia Scavalca montagne.

Il 18 aprile in scena “ Odysseo - il ritorno” spettacolo teatrale con Enzo Bensi e Andreina Mexea, il 22 aprile “Messer Durante Alighieri per gli amici Dante” con Enzo Bensi, Monica Boccaccio e Clara Demarchi. Il 27 aprile il concerto “Oro o mai più”, Mina voce spericolata con Barbara Uhl& il Gruppo denomina, poi il 3 maggio “Amemanera”, musica dalle radici con brani originali in piemontese.

Il 10 maggio toccherà a “Big Bang jazz Cuneo”, concerto di musica jazz. Il 17 maggio il comico televisivo Claudio Lauretta presenterà il suo spettacolo comico “Nei loro panni”. Per quattro serate, ossia il 4/5/6/7 giugno sul palco si esibirà l’istituto civico musicale Carlo Marengo, con lo spettacolo musicale di fine anno.

Due date, il 14 ed il 15 giugno per lo spettacolo di fine anno della scuola di danza “Doppie punte”. Ed infine chiuderà la stagione, il 16 giugno l’Associazione In Quinta con lo spettacolo di fine anno del corso di recitazione.

“Sarà una stagione teatrale ricca e variegata, proprio per andare incontro ai gusti di tutti - commenta il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. In un teatro reso ancora più bello dagli ultimi interventi di restauro, sono certo che i cebani non mancheranno in sala, rinnovando così il loro amore per il Teatro Marenco. Ringrazio per il lavoro svolto Unimont servizi e l’Associazione In Quinta”.

La stagione teatrale del Teatro Marenco ha il patrocinio della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 338 52 28 451.