Poche scrittrici al "Ponte del Dialogo"? "Ne abbiamo invitate tante. La parità di genere per noi è fondamentale"

Arriva la replica dell'organizzazione del festival in partenza il prossimo 20 marzo a Dronero, "Il Ponte del Dialogo". Scarsa la presenza femminile: due sole ospiti in oltre 20 incontri.

Perché?

Questa la nota dell'organizzazione, che pubblichiamo.

Lo staff del Festival Ponte del Dialogo è particolarmente attento a tutte le espressioni della società civile, come dimostrano i contenuti del programma di questa e delle passate edizioni.

La parità di genere è sicuramente un fondamento dell’operare dei promotori del “Ponte del Dialogo”: basti pensare che nel gruppo dei giovani che compongono lo staff, una trentina, più della metà sono donne…

E’ vero che in questa edizione tra gli autori ospiti prevalgono nettamente gli scrittori, ma ciò è dovuto ad un incrocio di combinazioni per il quale quasi tutte le scrittrici invitate (molte) non hanno potuto dare la loro disponibilità nei giorni del festival, accettando tuttavia di intervenire nella prossima edizione, in autunno. Sarebbe grottesco anche solo immaginare che si siano voluti invitare preferibilmente scrittori invece di scrittrici. Non è certo nello spirito degli organizzatori.