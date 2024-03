Singolare e curioso intervento dei vigili del Fuoco di Alba, che questa mattina, a Neive, si sono dovuti calare in un pozzo profondo una decina di metri, muniti di trasportino, per portare in salvo un micio.

L'animale si era infilato in una fessura per sfuggire a dei cani ed era precipitato. L'intervento ha avuto un lieto fine, anche perché il pozzo era sprovvisto di acqua. Il gatto è stato consegnato sano e salvo al suo proprietario.