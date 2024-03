Giovedì i trattori a Saluzzo: saranno regalate mele in segno di protesta

È tutto pronto a Saluzzo per la protesta dei trattori che, come annunciato, si svolgerà nella mattinata di giovedì 21 marzo.

Sono attesi 500 mezzi con raduno dalle 9 in piazza Foro Boario e inizio deflusso a partire dalle 13,30. La via di accesso è la tangenziale.

"La frutta verrà regalata ai passanti in segno di protesta e quella avanzata a fine giornata verrà donata in beneficienza – spiega Davide Barale, uno dei portavoce dell'associazione per la zona del Saluzzese -. Sono invitati tutti i politici interessati e la manifestazione è aperta a tutta la popolazione".

I temi centrali della protesta: equa ripartizione dei prezzi nella filiera dal produttore al consumatore; armonizzazione dell’uso degli agrofarmaci per tutti gli stati membri della Ue; controlli di salubrità dei prodotti provenienti dall’estero e soprattutto da Paesi terzi. Tra le richieste immediate: decontribuzione dei lavoratori agricoli; moratoria sui mutui; immediata erogazione del contributo pubblico per le assicurazioni gelo-grandine anni 2022 e 2023 e urgenti chiarimenti sulla campagna assicurativa 2024; semplificazioni della burocrazia; politiche che vadano a bilanciare i costi di produzione per non perdere la nostra certezza alimentare.