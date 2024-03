Per la "Primavera in musica" di Villanova Mondovì anche il concerto dell'Elaia Quartett

Si arricchisce di un'ulteriore data la rassegna "Primavera in musica" a Villanova Mondovì.

La kermesse musicale si aprirà venerdì 22 marzo con l'esibizione della Corale Villanovese, diretta da Romina Ambrogio per un viaggio nella musica leggera. I coristi villanovesi saranno accompagnati dalle note del fisarmonicista locale Andrea Siccardi.

Mercoledì 27 marzo l'Antica chiesa di Santa Caterina sarà palcoscenico d'eccezione per le musiciste dell'Elaia Quartett, quartetto d'archi proveniente dalla Germania composto da Iris Günther (violino), Leonie Flaksman (violino), Francesca Riviniu (viola) e Karolin Spegg (violoncello).

"Grazie alla collaborazione con Maria Cristina Gallo Orsi di Villa Corinna e con "Le dimore del quartetto" - spiega l'assessore agli eventi e alle manifestazioni, Giacomo Vinai - avremo l'onore di ospitare l'Elaia Quartett, motivo di prestigio per la rassegna e per il nostro Comune. Come anticipato nelle scorse settimane speriamo di poter coinvolgere tutta la popolazione villanovese in questa prima edizione dell'evento".

La rassegna proseguirà il 4 maggio con il concerto degli Unconventional quartet, quartetto di archi che conta al proprio interno anche il villanovese Nicola Dho, per una serata dedicata alla musica classica e alle colonne sonore. Il 24 maggio l'appuntamento sarà con Chiara Fantino, pianista cuneese di respiro nazionale e internazionale. Un ulteriore appuntamento è in fase di definizione. Tutti i concerti sono a ingresso libero e inizieranno alle 21.