A Mondovì apre l'Atelier della musica, un'officina per le anime creative

Un luogo pensato per accogliere gli artisti e tutti gli amanti della musica.

A Mondovì nasce "L'Atelier", uno spazio per esercitarsi ed esibirsi, promuovendo una cultura artistica vibrante di interazione e sinergia creativa.

Un'idea innovativa, nata dalla giovane musicista Cristina Mercuri. Entrata in conservatorio a soli 8 anni, ha intrapreso il suo cammino dedicandosi allo studio del violino. Diplomata al liceo musicale, ha dedicato oltre dieci anni alla musica classica, studiando sotto la guida dei maestri Chiara Morandi, allieva di Accardo e straordinaria concertista solista, e Francesco Comisso, concertino dei violini primi de “I Solisti Veneti”.

Una lunga formazione, accompagnata da grande passione, che ha portato Cristina a raggiungere risultati importanti nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

Nell'ultimo anno, Cristina è stata selezionata per il prestigioso programma di residenze "PiGro" presso "Tempo Reale", centro di ricerca fondato a Firenze da Luciano Berio nel 1987.

Le sue composizioni hanno ricevuto riconoscimenti di alto livello, esponendo alla Biennale di Architettura di Venezia nell'agosto 2023 per il padiglione francese con il progetto "News from the Word, Radio Utopia". Successivamente, ha presentato le sue opere a Parigi presso la "Cité de l'architecture et du patrimoine" e a Chicago per la "Night of Ideas".

L'ATELIER

Lezioni di strumento, ensemble, corsi teorici, workshop, accordatura pianoforti e produzione musicale. Questi sono soltanto alcuni dei servizi offerti dall'Atelier, un'officina per le anime creative che ha come obiettivo quello di creare un polo dedicato ai musicisti dove convergono impegno, esperienza, dedizione e tanta passione.

L'inaugurazione, a ingresso libero, si svolgerà sabato 30 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, presso lo studio in via Aldo Moro 7e. Per l'occasione musica dal vivo e un'installazione interattiva. Seguirà rinfresco.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.imusicidellatelier.it o sulle pagine social.