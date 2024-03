Scontro tra due mezzi a Revello: deceduto un uomo, in codice rosso la moglie che è stata trasportata in ospedale

***Aggiornamento ore 21.15***

L'incidente si è verificato in strada Envie, nel territorio comunale di Revello.

Al momento sono in fase di accertamento le cause dell'incidente. L'uomo deceduto, classe 1941, era Chiappero Giovanni, residente a Envie che si trovava in auto con la moglie al momento dell'incidente. La donna è stata raggiunta dal personale sanitario e trasportata in codice rosso presso l'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

-------------------------------------------

Sono ancora frammentarie le informazioni riguardo un incidente, avvenuto nella serata di oggi, giovedì 21 marzo, sulla strada che collega i comuni di Envie e Revello.

Per dinamiche in fase di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, due veicoli si sono scontrati. In seguito all'incidente una persona è rimasta ferita, mentre una seconda è deceduta.

L'allarme è scattato verso le 19.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco con la squadra di Saluzzo e i volontari di Barge.