A Borgo San Dalmazzo torna “La notte dei pupazzi in biblioteca”

L'anno scorso era stato un successo con ben 44 pupazzi a dormire tra i libri. Ecco che anche per il 2024 la biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo rinnova l'invito per i bimbi a “La notte dei pupazzi in biblioteca”.

I piccoli sono invitati a portare il loro amico di stoffa domani, venerdì 22 marzo, a partire dalle 15.

I pupazzi passeranno la notte tra gli scaffali colmi di libri. “Ce ne prenderemo grandissima cura!”, rassicurano dalla biblioteca. E poi, sabato 23 mattina, dalle 10, sarà possibile riunirsi con il proprio pupazzo e fermarsi in biblioteca per ascoltare Elisa che racconterà delle bellissime storie.

L'evento è organizzato nell'ambito di "Storie piccine 2024" all'interno del programma "Nati per leggere". Una tra le tante iniziative per avvicinare i piccoli alla lettura. Una tradizione che arriva dal Giappone (Nuigurumi-otomari-ikai, ndr) e che sta prendendo piede in tutto il mondo.

Sabato 23 marzo la biblioteca ospiterà anche l'iniziativa legata al progetto “Copertine, il mondo del libro nella primissima infanzia”: dalle 10.30 alle 12.30 una conferenza partecipata sull'importanza di leggere ai piccolissimi e tanti consigli di letture.

Un progetto che coinvolge le biblioteche dei comuni di Boves, Borgo San Dalmazzo, Chiusa di Pesio, Beinette e Peveragno, vincitore del bando Leggimi del Cepell, Centro ministeriale del libro e della lettura, presentato in partenariato con tutti e cinque i comuni e con la cooperativa sociale Fiordaliso. Le attività di "Copertine" saranno tutte gratuite e si rivolgeranno al pubblico delle famiglie, ma anche degli insegnanti, degli educatori e di chiunque si interfacci col mondo dell'infanzia e della letteratura ad essa dedicata.

Il programma è già iniziato con un incontro di presentazione del tema, in ogni biblioteca, prosegue poi con delle letture animate per le famiglie, un corso di lettura ad alta voce per adulti e una festa conclusiva di questa prima parte delle iniziative primaverili sabato 8 giugno al parco del Tesoriere di Borgo.