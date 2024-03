Dall'Argentina alle Langhe, la storia del pittore Ernesto Morales: "Sono innamorato della natura"

È nato in Uruguay, ha vissuto ed è cresciuto in Argentina dove è stato direttore dell’Academia de Bellas Artes. Dal 2006 ha deciso di muoversi in Europa, poi a Roma, poi a Torino. Come cantava Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E così Ernesto Morales si è ritrovato a vivere nelle Langhe, richiamato dalla luce e dalla natura che sono sempre state passione, ispirazione, sogno, creatività e spaesamento.

“A un certo punto ho sentito la necessità di tornare alle mie origini, nella natura. Mi sono innamorato dei suoi paesaggi, dei borghi, della sua storia. A Castiglione Tinella ho deciso di creare Artefora in una grande cascina, un’occasione per sviluppare un circuito diffuso all’insegna dello scambio dei saperi. Porto avanti progetti e residenze artistiche internazionali con la collaborazione di realtà pubbliche e private. Il dialogo nel nome dell’arte non ha confini”.

Come la sua pennellata che si accende improvvisa, potente e trascende la realtà, trasformandola in simbolo e lettura, facendo regredire il senso in un viaggio tra passato e futuro in dialogo col presente che ora si chiama Langhe.

“Sono sempre molto riconoscente al territorio piemontese: qui ho deciso di stabilirmi e qui nascono le opere che poi viaggiano per tutto il mondo”. Ha esposto ovunque, dagli USA all'America Latina, passando per l'Asia e l'Europa.

Sabato 23 marzo sarà protagonista ad Albaretto della Torre, all’interno del progetto “Radici Connesse”, che vuole promuovere e valorizzare il territorio attraverso il coinvolgimento di realtà locali in un’ottica di cooperazione e filiera corta. L’iniziativa intitolata “Dalla Terra al cielo – Connessioni contemporanee” regalerà suggestioni, emozioni in un continuo dialogo con la natura e la sostenibilità. Un momento di stimolo, approfondimento per indagare la dimensione spirituale e materiale dell’esistenza.

Alle 16.30 nella Chiesa dei Caduti di Albaretto, dove verranno presentati i prodotti delle aziende agricole coinvolte in “Radici Connesse”. In questa splendida cornice verranno esposte alcune opere del pittore Ernesto Morales. Dopo la presentazione del progetto, seguirà un dialogo con l’artista, che avrà modo di parlare della sua poetica e del suo legame speciale con il cosmo.

Le suggestioni avranno il ritmo del pianista Pino Colucci e guideranno la performance del Teatro Selvatico in un’esperienza simbiotica tra natura, cielo, finzione e realtà. Al termine dell’evento sarà possibile degustare i prodotti della terra durante un aperitivo offerto a tutti i presenti.