Con il progetto PNRR Laboratorio Monviso servizi e attività sociali a Sanfront, Paesana e Ostana

Laboratorio Monviso, è il progetto finanziato con fondi PNRR che prevede un piano di azione pluriennale di attività dedicate alle famiglie e l'attivazione di Servizi Educativi, Culturali e Sociali per favorire l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze tra i giovani residenti e fornire supporto alle famiglie nella gestione e nell'organizzazione del tempo libero dei loro figli, soddisfare interessi e bisogni collettivi, in un'ottica di inclusione sociale e di esperienze condivise.

Molte iniziative già avviate nei primi sei mesi di progetto, molte quelle in corso e molte altre in cantiere<s>,</s> avranno come epicentro i Comuni di Sanfront, Paesana e Ostana individuati dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso quali territori rispondenti ai criteri stabiliti dall’Avviso pubblico su cui è stata presentata la candidatura progettuale.

Il progetto mira a rafforzare l’offerta dei servizi socio/scolastici già attivi sul territorio riservando al contempo una particolare attenzione alle situazioni di marginalità, disagio e complessità sociale con specifico riferimento all’ambito giovanile e famigliare.

Dalla scorsa estate<s>,</s> le tre cooperative individuate come affidatarie dei servizi dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso, che ha curato la candidatura del progetto ottenendone il finanziamento, sono impegnate nella creazione di un ambiente comunitario dinamico e sostenibile, rispondendo in modo puntuale agli obiettivi del progetto, collaborando il più possibile con le scuole e realtà territoriali.

1) Cooperativa Viso a Viso: innovazione sociale e sviluppo sostenibile

Scuola di O: La programmazione della scuola di Ostana rivolta a bambini da 0 a 3 anni da settembre a giugno e da 0 a 12 anni da metà giugno al 30 di agosto, si è caratterizzata, in coerenza con il programma educativo generale, come un ecosistema integrato di attività ordinarie e all’aperto, a cui si sono aggiunti laboratori teatrali e musicali che, integrati nel curriculum, potenziano le capacità creative dei bambini, l'inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale. Questo approccio mira a creare un ambiente educativo completo e partecipativo in cui risulta determinante il ruolo e il coinvolgimento delle famiglie.

Portineria di Comunità: La portineria ha sede nel Centro culturale Lou Pourtoun ad Ostana ed è un servizio concepito come un modello di welfare di prossimità territoriale che ha l’obiettivo di soddisfare i molteplici bisogni della comunità locale. La Portineria si caratterizza principalmente per la sua specificità di erogazione di servizi che non rientrano in categorie specifiche, ma che sono essenziali per la partecipazione attiva degli abitanti alla vita comunitaria.

Il servizio si innesca, inoltre sull’esperienza attiva da alcuni anni di Biblioteca Aperta Ostana, favorendo in loco il processo di catalizzazione della creatività locale e lo sviluppo del co-working che mira a favorire la collaborazione tra professionisti del territorio, promuovendo così l'innovazione e lo sviluppo locale. Federico Bernini (Presidente Viso a Viso): “La Portineria di comunità è un presidio di welfare. Lo staff di operatori della Cooperativa Viso a Viso ha recentemente incontrato la Rete Italiana di Cultura Popolare di Torino per definire un percorso di accompagnamento affinché il progetto diventi uno dei primi esperimenti nazionali alpini. Grazie ai tavoli di co-progettazione sarà possibile inserire e integrare all’interno del servizio di sportello comunitario nuove opportunità, nuove collaborazioni e rispondere ai bisogni concreti del territorio”.

2) Cooperativa Armonia: educazione integrale per i ragazzi e le ragazze tra i 7 e i 13 anni.

Doposcuola, animazione e laboratori creativi: La cooperativa Armonia ha attivato a Paesana e Sanfront un servizio che risponde, da un lato all'esigenza delle famiglie di garantire assistenza agli studenti tra la pausa pranzo ed i rientri pomeridiani delle classi che lo prevedono, dall’altro favorisce l’inclusione degli studenti in situazioni di fragilità in stretta collaborazione con la scuola e le assistenti sociali di riferimento. Per questo, oltre alla gestione di un servizio di supporto allo studio organizzato con equipe di educatori professionali per cinque pomeriggi alla settimana, si sono create proposte di laboratori che mirano a sviluppare le competenze creative dei giovani, la consapevolezza ambientale e l'importanza del riciclo, contribuendo così alla formazione di cittadini attivi e consapevoli. A Paesana con la collaborazione e il coinvolgimento di insegnanti e di altri protagonisti della comunità i ragazzi hanno sperimentato ad esempio la gestione di un orto e la manutenzione floreale delle aiuole collocate nel paese. Andrea Besso (coordinatore Armonia delle attività educative del progetto) sottolinea: “Grazie alla collaborazione con le realtà territoriali durante il periodo natalizio, sono stati realizzati addobbi e abbellimenti per gli spazi pubblici con il duplice obiettivo di incentivare la cura dei luoghi della comunità e trasmettere il valore e il rispetto del bene comune. Durante le vacanze pasquali è prevista una caccia alle uova dove i bambini parteciperanno a dei giochi coinvolgenti lungo il percorso del fiume Po alla ricerca del tesoro. Tutte queste iniziative hanno lo scopo, oltre che a generare sensibilità nuove, anche a contaminare il territorio e coinvolgere altri ragazzi in occasioni positive e propositive.

3) Cooperativa Caracol: inclusione sociale e sviluppo personale dei giovani tra i 12 e i 18 anni.

Hub Giovani: a partire dalla scorsa estate, l'equipe di operatori coinvolta sul progetto conduce perlustrazioni sociali ed educative per identificare le reali esigenze dei giovani e co-progettare programmi ed attività che rispondono in modo mirato alle sfide della comunità locale. In autunno si è svolto un residenziale per favorire la socializzazione e la riflessione sui desideri, le esperienze in natura ed iniziative legate allo sviluppo di soft skills e life skills. Nei mesi invernali è stato attivato un laboratorio di educazione socio affettiva per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Paesana e Sanfront, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni all’interno del gruppo classe, favorendo un clima di benessere. Alberto Isaia (coordinatore Caracol delle attività progettuali) sottolinea: “La presenza stabile dell'equipe di educatori per due pomeriggi a Paesana nei locali dell'ex asilo e a Sanfront nei luoghi di ritrovo informale, favorisce la costruzione di relazioni più forti e collaborazioni solide, oltre alla co-creazione di iniziative e laboratori su misura per promuovere l'inclusione sociale e il benessere psicologico”.

Emidio Meirone, presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso: “Siamo soddisfatti per il ventaglio diversificato di iniziative condotte dalle cooperative perché abbracciano tematiche complesse e preziose quali la creatività, l'apprendimento pratico, la mobilità sostenibile e il sostegno psicologico. Queste attività contribuiscono in modo significativo a plasmare una comunità resiliente e inclusiva, capace di affrontare le sfide future con determinazione e solidarietà. Ci auguriamo che nei mesi a venire i giovani e le famiglie residenti nei territori finanziati dal progetto PNRR LABORATORIO MONVISO, comprendano ancora di più l'importanza di questi servizi territoriali, che sembrano secondari, e invece segnano, laddove vengono attivati, una differenza sostanziale nella qualità della vita. A questo proposito, nelle prossime settimane il progetto prevede l’avvio di una campagna di sensibilizzazione e incontri pubblici volti a condividere prospettive, risultati raggiunti e iniziative future”.