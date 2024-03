La sfida di Faber Moreira prende forma!

Sei sezioni e una marea di curiosità. www.wrafestival.it, il sito web che Faber Moreira ha voluto per raccontare la sua sfida al record di maratona dj più lunga al mondo, si sofferma sulla bio del dj di Saluzzo e sulle sue esperienze professionali, ma non mancano le informazioni su tutta la preparazione necessaria per affrontare una prova epica come quella in calendario tra il 15 e il 26 maggio.

Sul sito, infatti, si trovano tutte le informazioni utili per entrare nella sfida, supportare Faber, comprendere fin da subito le complessità di un’impresa che vede coinvolte operativamente circa 300 persone.

Lo illustra lo stesso Faber: «Quando ho immaginato questa sfida, ho pensato che doveva essere adeguatamente comunicata. Testi, colori, tool dinamici, fotografie, ogni elemento del sito concorre a raccontare chi sono, il mio obiettivo, come sono arrivato qui e cosa mi ha spinto, come mi sto preparando, fisicamente e moralmente, a una prova di resistenza senza eguali» .

Mentre i canali social di Wra festival e di Faber raccontano la quotidianità dell’artista, all’interno del sito si trova persino una sezione di curiosità legate al Guinness world record e alla sfida di Faber.

«Una delle prime cose che la gente mi chiede è quanto dormirò», anticipa il dj saluzzese, che rilancia: «Se dico 20 ore in 10 giorni, sembra impossibile. Mi adeguerò alle abitudini degli elefanti africani: anche loro dormono 2 ore per notte».

Moreira prosegue: «Niente chiavette, pen drive o playlist. Durante la sfida ci saremo soltanto io e i miei mitici piatti TECHNICS SL-1200 e 6.000 vinili, per non rimettere mai la stessa traccia. Un numero impressionante di dischi che peseranno 1,5 tonnellate. Praticamente come una giraffa e il suo cucciolo. Se sistemati uno accanto all’altro, con le loro custodie, coprirebbero una distanza di 1.920 metri, come 6 Tour Eiffel messe una sopra l’altra». Con sicurezza Moreira snocciola dati e informazioni, nell’intento di raccontare ogni aspetto.

All’interno del sito, infatti, anche informazioni puntuali sul programma, gli spazi del festival e gli artisti che arriveranno ad affiancare Faber Moreira durante le 240 ore di musica più folle dell’anno.

A breve verranno inserite anche le informazioni sul contest riservato ai dj emergenti e le modalità per partecipare, insieme alle informazioni per la stampa.

E, naturalmente, non mancheranno le indicazioni per prenotare una delle cene gourmet in programma, tavoli, angoli nel privè e gli ingressi per le serate più calde, per assistere alla sfida di Faber e sostenerla ogni attimo, ballando, cantando e applaudendo all’uomo e alla ferrea determinazione che lo guida.