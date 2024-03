Cuneo, allarme processionaria a San Rocco Castagnaretta

Non più solo nei pini dell’ex Alpitour in via Pedona ma anche di fronte alle scuole a San Rocco Castagnaretta nel piazzale don Marro di fronte le scuole lato via Festiona: allarme processionaria nella frazione a sud di Cuneo.

Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale.

Inoltre, durante lo stadio larvale tale insetto presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per vari animali, compreso l'essere umano, e i suoi effetti si manifestano dopo un giorno.

“Abbiamo informato subito l’assessore comunale del verde Gianfranco Demichelis – dice il consigliere comunale Carlo Garavagno -, che ha assicurato il pronto intervento dell’ente civico”.