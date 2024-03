Racconigi, consegnati i pulcini di cappone agli hobbisti

“Anche quest’anno l’Amministrazione conferma un’abitudine che risale ai primi anni del 2000, in cui si era deciso di conservare e favorire l’antica usanza del territorio Racconigese di allevare i capponi –commenta l’assessora Allasia- Ne siamo da sempre convinti: le tradizioni non vanno perse ma vanno sostenute. Il cappone è sempre stato allevato a Racconigi ed è storicamente protagonista di una fiera nota fin dall’800, quindi è nostro dovere, come Amministrazione, sostenere chi vuol portare avanti questa tradizione, in particolare gli allevatori hobbisti, che non ottengono alcun guadagno dal proprio lavoro, se non il consumo a livello familiare”.