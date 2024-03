Riqualificazione del “Borgheletto” di Mondovì: si anticipa l’avvio dell’ultimo intervento in via Beccaria

Procede a ritmi serrati il cantiere di riqualificazione del “Borgheletto" e viene anticipato l’avvio dell’ultimo importante intervento nel tratto inziale di via Beccaria. A partire da martedì 26 marzo, infatti, inizierà la scarificazione del tratto di strada compreso tra piazza Carlo Ferrero e l’intersezione con via Biglia, in modo da poter procedere con la sostituzione dell’acquedotto esistente.

Successivamente, verranno posati i corrugati e le caditoie pluviali e verrà ripavimentata la carreggiata in linea con quanto già realizzato nei precedenti tratti di strada. Un’operazione complessa che precorre le tempistiche immaginate dall’ultimo cronoprogramma, durante la quale verrà comunque garantito il servizio idrico per residenti e commercianti grazie ad un apposito by-pass.

«Visto lo stato di avanzamento dell’intero cantiere, è emersa la necessità funzionale di anticipare alcuni lavori» il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. «Le attività previste, innanzitutto, non andranno a penalizzare la fruizione dell’area durante la prossima Fiera di Primavera poiché l’intero tratto di strada sarà comunque percorribile a piedi in totale sicurezza. Non solo: al fine di agevolare il deflusso veicolare durante la giornata mercatale del sabato, verrà consentito il transito delle sole automobili da via Biglia verso vicolo Martinetto e piazza Ferrero. Un altro passo importante per il completamento definitivo di un cantiere di riqualificazione urbanistica difficile ma fondamentale per l’intero quartiere».