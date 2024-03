“I colori del verde” in mostra a Palazzo Mathis di Bra

Inaugura sabato 6 aprile alle 17.30 a Palazzo Mathis, a Bra, la mostra “I colori del verde”, personale della pittrice braidese Silvia Brizio.

Nello storico palazzo di piazza Caduti per la Libertà saranno esposte cinquanta opere dell’artista, che presenta in mostra creazioni ispirate alla realtà naturale, interpretata con libertà e con uno stile personale di cui ha dato prova nel suo percorso artistico. I fiori, le foglie, i particolari di verde osservati in vari contesti, altro non sono che punti di partenza, pretesti per “giocare” con forme e colori, per fare arte. Una pittura sincera ed emozionata, la sua, dove la forma espressiva è la protagonista.

Silvia Brizio è nata a Bra. Diplomata al Liceo Artistico e l'Accademia di Belle Arti di Torino, insegnante di disegno e arte, ha curato la sezione Scultura del testo Arte in Bra e numerosi studi artistici di arte locale. Tiene corsi divulgativi di Arte.

La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito fino a domenica 28 aprile. Orari: da lunedì a domenica, ore 10-12.30 e 15-18. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172.430185 – cultura@comune.bra.cn.it).