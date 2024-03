Incontro degli studenti del Liceo Socio-Pedagogico "De Amicis" con Banca Etica

Il 15 marzo, al Parco della Resistenza, gli studenti del Liceo socio-pedagogico “De Amicis” di Cuneo hanno incontrato diverse associazioni, tra cui Banca Etica.

Sono stati gli studenti stessi a scegliere di quale associazione approfondire la conoscenza e sono stati moltissimi coloro che hanno scelto Banca Etica.

"Con soddisfazione abbiamo constatato che i partecipanti erano oltre 100 - dice Ferruccio Dallarovere, membro di presidenza delle Acli di Cuneo, che è stato designato dall’associazione a far parte del GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica - gli studenti, divisi in due sessioni per il biennio e due per il triennio, hanno interagito attivamente e posto numerose domande".

A rappresentare Banca Etica, oltre a Dallarovere, erano presenti altri due volontari: Roberto Ponzio e Silvio Peron.

Le Acli di Cuneo sono presenti in Banca Etica fin dalla fondazione, anche con vari responsabili aclisti cuneesi, impegnati a diversi livelli e vogliono continuare la collaborazione ricordando che la prima sede di Banca Etica a Cuneo è stata proprio la sede provinciale Acli e le Acli cuneesi ne sostennero la nascita con l’acquisto di alcune azioni.

A Cuneo, si può prenotare un appuntamento con un operatore di Banca Etica presso lo sportello di Corso Giolitti n. 25 (aperto il giovedì, mattino e pomeriggio) tel. 800 893 233.