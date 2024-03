Mondovì, al Caffè Sociale si presenta il libro "Terre Rosse"

Venerdì 29 marzo al Caffè Sociale, presso la Stazione di Mondovì, sarà presentato il libro "Terre Rosse", di Elisa Pira.

L'autrice albese racconta "la sua personalissima Africa" con la scrittura e la fotografia, nei diari dei suoi viaggi in solitaria in varie regioni del continente, attraverso progetti di volontariato, vissuti a stretto contatto con le popolazioni locali in attento ascolto e partecipata osservazione.

In programma alle 19,30, cena con africana con riso, fagioli e platano (15 euro bevande escluse, info e prenotazioni: 375 817 8138) e alle ore 21, la presentazione del libro."