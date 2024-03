Nomine Fondazione CRC, Gribaudo: "Demoralizzante così poche donne nelle proposte"

“I nuovi organismi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo stanno per essere nominati ma dalle prime indicazioni giunte sorge una forte preoccupazione”, dichiara l’onorevole Chiara Gribaudo.

“Ad oggi infatti dei nomi indicati solo due risultano essere di donne. Due donne su tredici nomine dirette. Francamente demoralizzante".

“Già lo scorso Consiglio Generale vedeva la presenza di sole sei donne su venti membri, c’è da augurarsi che la prossima composizione non rappresenti un ulteriore passo indietro”.

“Conosco bene le amministrazioni, le organizzazioni e le associazioni che hanno l’onore di proporre le nomine per la Fondazione CRC e so bene quante brave e valide professioniste ne facciano parte e mi pare surreale che nel 2024 dobbiamo ancora preoccuparci di garantire una normalissima rappresentanza di genere” conclude Gribaudo.