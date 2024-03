A Mondovì nuove linee guida per la gestione dei parcheggi cittadini

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi le nuove linee guida per la gestione dei parcheggi a pagamento della Città di Mondovì. In attesa che venga emesso lo specifico bando per l’appalto del servizio, sono state delineate nuove agevolazioni rivolte ai cittadini e agli esercenti monregalesi, tese a contenere l’inevitabile aumento delle tariffe (bloccate dal 2003 per le strisce blu in superficie e dal 2006 per il parcheggio multipiano) dovute all’incremento dell’inflazione.

"In vista del nuovo appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento, abbiamo ritenuto opportuno stilare alcune linee guida generali, condivise con il servizio autonomo di Polizia Locale - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia -. A fronte di un aumento generico delle tariffe, inevitabile visto l’incremento dell’inflazione, abbiamo voluto prevedere diverse agevolazioni rivolte soprattutto ai cittadini monregalesi. La nuova gestione dei parcheggi a pagamento (la cui attuazione è prevista per il prossimo autunno-inverno) prevederà infatti una scontistica riservata a tutti i residenti monregalesi e non soltanto a quelli prospicienti alle aree a pagamento, con ulteriori agevolazioni per gli abitanti della ZTL di Breo. Verrà inoltre introdotta una sosta gentile gratuita per i primi quindici minuti, una sosta gratuita per i veicoli elettrici e un’agevolazione del 30% per quelli ibridi. Permarranno inoltre le gratuità dal 17 al 24 dicembre e per la prima settimana dei saldi invernali ed estivi e verranno aumentati gli stalli destinati all’abbonamento per il parcheggio multipiano".