Alloggi per medici e specializzandi nella storica sede del Collegio S. Tomaso di Cuneo

A settembre del 2022 la Fondazione Ospedale Cuneo presenta per la prima volta il progetto "housing": la realizzazione di una residenza per categorie che interagiscono con l'Azienda ospedaliera, oltreché pazienti e care giver.

L'edificio individuato è quello tra piazza Europa e corso Brunet, l'ex sede di Ubi Banca. Di proprietà della Fondazione CRC, nel progetto era prevista la cessione alla Ream, che lo avrebbe ristrutturato e affidato, quindi, alla Fondazione Ospedale di Cuneo per destinarlo a medici specializzandi, studenti di medicina, pazienti e loro accompagnatori.

Un anno dopo, a ottobre 2023, Fondazione CRC comunica, però, la messa in vendita dell'edificio. Un progetto economicamente insostenibile e, pertanto, abbandonato.

Nel frattempo, però, la Fondazione Ospedale di Cuneo, presieduta da Silvia Merlo, non ha smesso di cercare un'alternativa. E pare che l'abbia trovata in via Statuto 14, nel palazzo dove per decenni ha avuto sede il Collegio S.Tomaso.

Le trattative tra i Gesuiti e la Fondazione sarebbero a buon punto. E, soprattutto, la destinazione d'uso rispecchia una ferma volontà dell'Ordine, "conditio sine qua non": dare a quel palazzo uno scopo sociale, a servizio della città e non renderlo, quindi, un ennesimo complesso abitativo con finalità speculative.

L'accordo sarebbe stato raggiunto anche per la condivisione delle finalità con la Fondazione Ospedale, che ne farà, appunto, una residenza per giovani medici e specializzandi.

Un palazzo pieno di storia e, per tanti decenni, di vita, quello di via Statuto 14. Sorse a fine '800 e funzionò come scuola ginnasiale e convitto, entrambi affidati ai Gesuiti, fino al 1937; fino al 1952 fu noviziato e studentato dei Gesuiti; ancora, ospitò fino al 1972 lo studentato, sempre dei Gesuiti, per essere infine venduto alla Provincia, diventando la sede degli Istituti Garelli e poi Bonelli.

Dei Gesuiti, dopo la vendita, è rimasta solo la porzione di edificio che ingloba la chiesa, al civico 14, chiusa definitivamente nel 2021 ma ancora di proprietà dell'Ordine.

E proprio quella porzione è stata acquistata dalla Fondazione Ospedale Cuneo. Andrà profondamente ristrutturata, nel totale rispetto della sua storia e dei suoi vincoli, ma tornerà a rivivere diventando sede di appartamenti per i giovani medici che sceglieranno di lavorare all'ospedale di Cuneo.