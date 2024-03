Il Comune di Gaiola cerca un gestore per la "Gramigna"

Il Comune di Gaiola ha emanato un avviso per la manifestazione di interesse per la gestione della struttura denominata "Gramigna", al fine di poter valutare eventuali progetti e procedere con un futuro bando di assegnazione.

Questo avviso al momento ha il solo scopo di indagine per verificare se vi siano proposte progettuali significative che possano in futuro essere prese in considerazione.

La finalità che si intende realizzare è la piena valorizzazione dell’immobile in armonia con l’ambiente e le realtà circostanti, nonché individuare la migliore soluzione organizzativa per la gestione della stessa.

Si tratta di un immobile comprensivo delle sue pertinenze esterne, ubicato in via Piave. Le due aree esterne, adibite a cortile e giardino, hanno un’estensione di circa 3.700 m² e 2.000 m².

Il fabbricato ha una conformazione a “L”. Il corpo principale è distribuito su tre piani (terreno, rialzato e primo), mentre la manica Ovest è distribuita su due livelli (terreno e rialzato).

Il corpo principale è funzionalmente così suddiviso:

-Al piano rialzato, oltre a reception, uffici e servizi igienici, sono presenti 4 sale con annessa cucina, direttamente collegata con locale dispensa ubicato al piano terra.

-Al piano primo si trovano due sale conferenze di cui una di circa 100 m² con relativi servizi igienici, oltre a 3 locali ancora al rustico.

-Al piano terreno sono presenti una dispensa, le cantine, la centrale termica e 3 locali ancora al rustico;

La manica Ovest è composta da due saloni di circa 95 m² ciascuno, uno al piano rialzato ed uno al piano terreno, direttamente accessibili dal giardino antistante il fabbricato, servizi igienici e locale tecnico.

Sarà richiesto un canone annuale proporzionato alla parte della struttura utilizzata. Il Comune, qualora l’insediamento di attività comporti delle spese di investimento, può valutare la possibilità, limitatamente ai primi anni, di non prevedere canoni per utilizzo della struttura.

I soggetti interessati potranno a richiesta e previa prenotazione telefonica fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo entro il 19 aprile.

Gli interessati devono far pervenire la propria proposta gestionale dell’intera struttura o di parte della stessa al Comune di Gaiola: entro le ore 12,00 di martedì’ 30/04/2024 mediante comunicazione via posta elettronica certificata: gaiola@cert.legalmail.it oppure a mezzo Raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale in arrivo) Comune di Gaiola, Via XX Settembre 2 - 12010 Gaiola o consegna a mano negli orari di apertura dell’Ufficio Comunale (lunedì, mercoledì, giovedì 9-12 e martedì 14-16.30).

È possibile scaricare l'avviso e gli allegati dal sito del comune www.comune.gaiola.cn.it