Museo del Fungo di Ceva, Mottinelli: "Quando siamo chiamati a difendere gli interessi della città non ci tiriamo indietro"

"Evidenziamo il contributo essenziale del gruppo di opposizione nella formalizzazione della donazione dell'immobile, in Consiglio Comunale, in quanto la maggioranza si è presentata in aula priva del numero legale per approvare questo importante provvedimento. Abbiamo votato convintamente questo ulteriore passo, segno di riconoscimento per il lavoro del Gruppo Micologico, ed atto dovuto verso la città. Quando siamo chiamati a difendere gli interessi di Ceva non ci tiriamo indietro e non guardiamo a contrapposizioni politiche di sorta".