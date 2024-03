Brossasco avrà un museo del legno e una nuova biblioteca civica. Previsti investimenti per un totale di 817mila euro

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Brossasco è stato approvato all’unanimità lo studio di fattibilità del nuovo fabbricato che verrà adibito a biblioteca civica e a museo del legno.

Il progetto prevede il recupero dei locali dell’ex peso pubblico, già ora adibito a sede provvisoria.

Il costo complessivo dell’opera è di 817 mila euro; l’intervento verrà realizzato con un importante contributo delle Regione che si aggira sui 570 mila euro.

Commenta il sindaco del paese della media valle Varaita Paolo Amorisco: “La fase di progettazione sta procedendo speditamente e confidiamo di poter iniziare i lavori nell’arco di pochi mesi. Si tratta di un’opera importante che premia la tradizione del legno di Brossasco e il grande impegno dei volontari della biblioteca, una realtà che in paese funziona molto bene. Da quando ci siamo insediati come amministrazione abbiamo posto la nostra attenzione non solo sul buon funzionamento del Comune, ma abbiamo sempre cercato di valorizzare le varie realtà di Brossasco, dalla storia della lavorazione del legno agli aspetti culturali della vita della comunità. Abbiamo investito molto sul benessere sociale della popolazione – rileva ancora il sindaco - e quest’investimento rientra a pieno titolo nel nostro programma”.