“Verzuolo Bene Comune” sceglie Giampiero Pettiti come candidato sindaco

A Verzuolo Giampiero Pettiti, 59 anni, tecnico comunale a Villafalletto, attuale vicesindaco con delega a lavori pubblici e urbanistica, sarà, come da previsioni, il candidato sindaco dell’associazione “Verzuolo Bene Comune”.

Lo ha reso noto il presidente dell’associazione, Piero Abello, insieme al direttivo e agli assessori Mattia Quaglia, Laura Lovera e Simona Olivero.

Una scelta che va nella direzione della continuità amministrativa iniziata con Giancarlo Panero nel 2014

Il sindaco Panero, che ora si candiderà a Piasco, ha ricordato come i grandi temi che facevano parte del programma amministrativo del 2019 siano stati tutti portati a termine.

“Dalla conversione della Burgo, al recupero dell’area ex Scott-Kimberly; dalla realizzazione dell’Itis da parte della Provincia, che era l’unica strada possibile e velocemente percorribile, per arrivare alla Casa della salute. Abbiamo mantenuto l’impegno sottoscritto con i cittadini e mi fa piacere – ha affermato Panero - che la scelta del candidato sindaco avvenga nel segno della continuità amministrativa”.

Opinione condivisa da Abello, il quale, nel presentare Pettiti ne ha evidenziato le competenze tecnico-professionali e la vasta esperienza amministrativa.

Il candidato sindaco è infatti un amministratore di lungo corso: 12 anni di opposizione con i sindaci Giulio Testa e Gianfranco Marengo, poi 10 da assessore a fianco di Panero per due mandati.

“Qualche mese fa – ha confidato Pettiti – ci siamo ritrovati noi quattro assessori per capire chi avesse caratteristiche e disponibilità per fare il sindaco. Ci siamo guardati in faccia, ognuno ha messo sul tavolo i propri problemi e abbiamo deciso unanimemente. Senza questo assenso da parte di tutti i miei colleghi di giunta non avrei accettato e invece la condivisione mi ha indotto ad accettare un compito che so non sarà facile”.

Pettiti ha voluto ribadire il carattere assolutamente civico della lista. “Ho in tasca diverse tessere, quella degli alpini, dell’Avis, della bocciofila e della società operaia di Villanovetta, ma nessuna di partito. Ognuno, per quanto mi riguarda, è libero di pensarla e di votare come vuole, ma se entra nella nostra squadra deve sapere che la politica-partitica resta fuori dalla porta”.

La formazione vedrà alcuni nuovi innesti, ma il nucleo portante sarà rappresentato dai tre assessori uscenti, Quaglia, Lovera e Olivero, che si ricandideranno tutti.

“Abbiamo anche scelto – ha ancora annotato Pettiti – di spersonalizzare la denominazione della lista chiamandola semplicemente “Verzuolo Bene Comune”. Ho collaborato professionalmente con quattro sindaci a Villafalletto e tre a Verzuolo da amministratore comunale. Non mi spaventa dover assumere decisioni: è quanto faccio da circa 40 anni. Sono poco loquace, preferisco ascoltare, riflettere e solo dopo questi passaggi decidere. E così farò se sarò eletto, ovviamente confrontandomi con i componenti della giunta e i consiglieri della mia maggioranza. Non sarò, come qualcuno va dicendo, il “sindaco di Villanovetta” ma, se i cittadini-elettori lo vorranno di tutta Verzuolo”.

Mattia Quaglia, assessore all’agricoltura, “ministro degli esteri di Verzuolo” (come la ha definito Pettiti per il fatto che è lui a rappresentare il Comune nell’Unione montana, nel consorzio rifiuti Csea e in Terres Monviso), indicato in un primo tempo come possibile candidato sindaco, ha spiegato che non c’è stata alcuna competitività.

“Si tratta della scelta giusta, la migliore – ha spiegato – che va vista come prosecuzione amministrativa rispetto ai dieci anni dell’amministrazione guidata da Giancarlo Panero”.