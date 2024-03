Bra: una colomba, simbolo di pace, spicca il volo dalla rotonda del Gruppo Piumatti-Bra Servizi

Una Pasqua ricca di gioia ma soprattutto di Pace. È questo il messaggio che il Gruppo Piumatti-Bra Servizi - azienda leader dei servizi ecologici con 35 anni di esperienza - vuole lanciare attraverso il nuovo allestimento della rotonda che ha adottato in via Piumatti a Bra, in occasione della santa Pasqua.



“Al centro dell’area verde - spiega il presidente dell’azienda, Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti - abbiamo installato una colomba in volo che porta un ramoscello di ulivo, simbolo di pace e di riconciliazione, proprio ciò di cui il mondo ha bisogno. Un piccolo gesto per fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti e anche, perché no, far riflettere i tanti automobilisti ed i pedoni che in questi giorni passeranno accanto alla struttura”.



Ormai la rotatoria di via Piumatti, è diventata un luogo simbolo della città di Bra, grazie ai suoi allestimenti sempre originali, belli e curati nei minimi dettagli e sono molti coloro che transitano nella via solo per ammirare e fotografare la rotonda sempre vestita con fiori, piante, erba e ciottoli ai quali, una volta rimossi, viene data una nuova vita attraverso il riciclo, proprio come vuole la filosofia del Gruppo Piumatti-Bra Servizi.