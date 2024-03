Prima tappa di 'Food in Tour' targato Confindustria Cuneo alla Torroneria Sebaste [FOTO E VIDEO]

Con una guida d’eccezione, l’amministratore delegato Matteo Rossi Sebaste, si è svolta stamane, 28 marzo, negli stabilimenti dell’Antica Torroneria Sebaste – Golosità dal 1885, la visita allo stabilimento dove vengono prodotti i famosi torroni con le nocciole, nell’ambito della prima tappa di 'Food in Tour – Alla scoperta delle aziende agroalimentari cuneesi', iniziativa voluta da Confindustria Cuneo e raccontata dal direttore generale Giuliana Cirio:

“Si tratta di favorire l’incontro fra aziende cuneesi che operano nel settore agroalimentare, un comparto di grande importanza per la nostra economia. Ognuno dei sei incontri che abbiamo in programma consentirà agli imprenditori di confrontarsi e condividere esperienze e buone pratiche”.

Giuliana Cirio, come il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna hanno anche messo le “mani in pasta” durante l’interessante visita nei laboratori Sebaste, lavorando il torrone caldo, pronto alle successive fasi di lavorazione, dopo oltre 6 ore di cottura a bagnomaria e una miscelazione di miele, zucchero, albume d’uovo e glucosio cominciata la sera precedente.

“Non lavoriamo poi molto diversamente da come si faceva ai tempi di mio nonno” – ha spiegato Matteo Rossi Sebaste – “puntiamo molto sulla qualità delle materie prime, sull’attenzione alle miscele e alla tostaura delle nocciole, che eseguiamo con il metodo Scirocco, per ottimizzarle in base al tipo di torrone che si andrà a fare”.

Straordinari gli esperti che ogni giorno valutano l’esatta tostatura delle nocciole e preparano prodotti con una ricetta perfetta, e straordinaria la storia di questa famiglia raccontata dalla signora Egle Sebaste:

“Tutto è cominciato con il mio bisnonno Giuseppe, nato nell’anno dell’unità d’Italia e proseguita con mio nonno Oscar: a loro dobbiamo tanto. Oggi sono i miei figli Lucia e Matteo a portare avanti questa nostra attività e sono loro che hanno voluto regalare alla famiglia e al territorio un’opera d’arte al Belvedere di Pepè, realizzata dall’artista Samuel Di Blasi. Pensate che gli anziani di Grinzane mi fermano per strada e sono contenti, mi dicono che è bella e significativa”.

I partecipanti a questa prima tappa di Food in Tour hanno poi raggiunto proprio l’installazione, situata a pochi chilometri dall’azienda, in un anfiteatro naturale e panoramico, in cui si specchiano vigna e noccioleto, i due simboli di un territorio che ha saputo farli apprezzare e conoscere al mondo.

Il direttore Giuliana Cirio ha infine presentato il Premio 'Io investo in cultura' ideato dalla Sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo, che valorizzerà progetti di tre categorie: progetti rientranti nell’ambito culturale realizzati da aziende (La Cultura per l’Impresa), progetti culturali realizzati grazie a collaborazioni e/o sponsorizzazioni tra aziende ed enti culturali (Insieme per la Cultura) e progetti culturali sostenuti dalle imprese grazie ad Art Bonus o ricorso a bandi (Bandi e Art Bonus). Le premiazioni sono previste per l’autunno 2024.

Le tappe prossime di 'Food in Tour' saranno il 12 aprile presso Agrimontana S.p.A di Borgo San Dalmazzo, il 21 maggio presso San Bernardo S.p.A a Garessio, e nei mesi successivi nelle aziende Società Agricola Beppino Occelli s.s. a Pamparato, Nutkao s.r.l a Canove di Govone, Maina Panettoni a Fossano e Ferrero mangimi S.p.A sempre a Fossano.