"Sono scappati i buoi": si trasferisce la macelleria di Piandellavalle, un'altra vetrina sfitta a Mondovì Breo

"Sono scappati i buoi". Non può non incuriosire il cartello che da qualche giorno è stato affisso sulla vetrina della Macelleria Marchisio di via Piandellavalle a Mondovì, che si è trasferita nel comune di Vicoforte.

Un segnale non indifferente quello che lascia l'ennesima serranda che si abbassa a Breo, in passato popolato centro commerciale naturale.

Il Covid, la crisi, il cambio nelle abitudini dei clienti, ma anche il costo degli affitti. Sono numerosissimi gli esercizi che hanno scelto di lasciare il centro storico e spostarsi: le motivazioni sono tutte diverse, ma il risultato è lo stesso.

Breo perde un'altra attività, storica, perché è stata tramandata da diverse proprietà mantenendo sempre alto il livello del servizio, apprezzato dai numerosi clienti, ma anche l'unica rimasta tra via Sant'Agostino e via Piandellavalle a proporre prodotti di carne fresca.

Un problema che non colpisce solo Mondovì, ma che è evidente.

Lo scorso dicembre a cercare di invertire la tendenza era stata Confcommercio Ascom Mondovì, che con l'iniziativa "Vetrine vive" aveva cercato incentivare la promozione delle attività turistiche locali cercando al contempo di diminuire l'impatto anche visivo dei locali lasciati vuoti.

Sono oltre 22 le vetrine che, con la collaborazione dei proprietari, hanno aderito all'iniziativa e che sono state decorate a tema coi disegni di Gastaldi, giovane illustratore, fumettista e grafico monregalese che da anni collabora con molte testate nazionali (Il Sole-24 Ore, L’Espresso e tante altre) e internazionali.

Una situazione difficile per il centro storico e per i commercianti, come avevamo riportato anche in occasione della chiusura di Cabigliera, per 120 anni nel cuore di Mondovì: "Oggi il mondo del commercio può spaventare, non è semplice aprire un'attività".

La macelleria, intanto, avvisa che continuerà la propria attività a Vicoforte (piazza Emanuele I, 69) presso la macelleria Gazzera.