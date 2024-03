Il Teenage Dream Party aprirà l'estate a Mondovì: una grande festa per i giovani in piazza d'Armi

Si aprirà a ritmo di musica l'estate a Mondovì. Come annunciato, nelle scorse settimane (leggi qui), l'amministrazione in collaborazione con "Wake Up" è al lavoro per creare un festival dedicato alla musica.

Il programma in dettaglio non è ancora stato svelato ma, da alcuni giorni, sui social viene condivisa la locandina del "Teenage Dream Party": 'quella festa in cui tutti iniziano a cantare le canzoni di High School Musical'.

Si tratta di un evento che sta spopolando tra i giovani di tutta Italia e che ha già fatto tappa in diverse città. Per l'edizione 2024 il tour farà tappa a Mondovì, venerdì 14 giugno, per una serata con musica dance e reggaeton, dalle 21.30 fino all'una di notte.

La location sarà piazza d'Armi, già scelta in passato per ospitare la stagione teatrale estiva. Non sarà un concerto vero e proprio, ma un evento che - promettono gli organizzatori "farà ballare e cantare tutti con le canzoni e le coreografie dei classici che ti hanno tenuto compagnia per tutta l’adolescenza".

Nato da un'intuizione dell'illustratrice Valentina Savi – @tuttelemelediannie sui social – Il Teenage Dream Party si presenta come “la festa di tutti”, un evento unico che rievoca e celebra l’atmosfera intramontabile dei primi anni del nuovo millennio.

Sul palco non ci sono cantanti, ma i brani vengono riprodotti mentre si proiettano video ufficiali dei brani con tanto di karaoke. Si alternano in scena gli organizzatori dell'evento che ricreano scene dei film, delle serie tv o dei cartoni, a seconda della canzone.

Il costo del biglietto è 23 euro ed è già acquistabile online sul sito del Teenage Dream Party.